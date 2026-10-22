கோவக்குளத்தை துார்வார விவசாயிகள் கோரிக்கை

ADDED : அக் 20, 2026 01:28 AM
கரூர்: வடகிழக்கு பருவமழை துவங்க உள்ள நிலையில், கோவக்குளத்தை துார்வார வேண்டும் என, விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கரூர் மாவட்டம், கிருஷ்ணராயபுரம் டவுன் பஞ்.,க்குட்பட்ட கோவக்குளத்தில், 100 ஏக்கர் பரப்பளவில் குளம் அமைந்துள்ளது. நீர்வளத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள குளத்திற்கு, அதிகப்படியான மழை பெய்யும்போது சேங்கல், முனையனுார், உப்பிடமங்கலம் ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து தண்ணீர் வந்து சேரும். இந்த குளத்திற்கு தண்ணீர் வந்தால், சுற்றுவட்டாரத்திற்கு உட்பட்ட, 250 ஏக்கர் விவசாய நிலம் பாசன வசதி பெறும்.
இதை பயன்படுத்தி, அப்பகுதி விவசாயிகள் நெல், கரும்பு உள்பட பல்வேறு பயிர்களை சாகுபடி செய்வர். தற்போது, போதிய அளவு மழை இல்லாததால், குளத்தில் தண்ணீர் இல்லாமல் வறண்டு கிடக்கிறது. பருவமழை பெய்தால், குளத்திற்கு அதிகளவில் தண்ணீர் வர வாய்ப்பு உள்ளது. இருப்பினும், குளத்தை துார்வாரி பல ஆண்டுகளாவதால், குளம் முழுவதும் செடி, கொடிகள் முளைத்து புதர் மண்டி காணப்படுகிறது.
எனவே, கோவக்குளத்தை துார்வார நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.