கல்லறை திருநாள் அனுஷ்டிப்பு

UPDATED : நவ 03, 2026 07:08 AM
ADDED : நவ 03, 2026 05:43 AM
கரூர்; கரூரில் கல்லறை திருநாளை முன்னிட்டு, கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுடைய உறவினர்களின் கல்லறையில், நேற்று மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி அஞ்-சலி செலுத்தினர்.
ஆண்டுதோறும் உலகம் முழுவதும் நவ., 2ம் தேதியன்று கல்லறை திருநாளாக, கிறிஸ்த-வர்கள் அனுசரித்து வருகின்றனர். அன்றைய தினம் இறந்தவர்கள், புதைக்கப்பட்ட இடத்தில், எழுப்பப்பட்ட கல்லறைகளில் கிறிஸ்தவர்கள் அஞ்சலி செலுத்துவது வழக்கம். நேற்று கரூர் மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் உள்ள கிறிஸ்-தவர்கள், அவர்களது உறவினர்கள் இறந்த பிறகு புதைக்கப்பட்ட இடங்களில், எழுப்பபட்ட கல்ல-றைகளை சுத்தம் செய்து, வெள்ளை அடித்து, மலர்களால் அலங்கரித்திருந்தனர். பிறகு, கல்ல-றைகளில் மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி அஞ்சலி செலுத்-தினர்.கல்லறை திருநாளையொட்டி, கரூர் சர்ச் கார்னர் கல்லறை தோட்டம், பாலம்மாள்புரம் கல்லறை தோட்டம், பசுபதிபாளையம் ஆர்.சி., கல்லறை தோட்டம் உள்ளிட்ட, பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள, கல்லறைகளில் கிறிஸ்தவர்கள் திரளாக சென்று, இறந்த உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்க-ளுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்.
அரவக்குறிச்சி
அரவக்குறிச்சி புனித பிரான்சிஸ் சவேரியார் ஆலயம், அரவக்குறிச்சி தூய தோமா ஆலயம், பள்ளப்பட்டி துாய பவுல் ஆலயம், சௌந்தராபுரம் நல்ல மேய்ப்பன் ஆலயம் உள்ளிட்ட தேவால-யங்களின் கல்லறை தோட்டங்களில் சிறப்பு திருப்பலி நடைபெற்றது. கிறிஸ்தவர்கள் கல்-லறை தோட்டத்திற்கு சென்று, கல்லறைகளின் மீது மெழுகுவர்த்தி மற்றும் ஊதுபத்தி ஏற்றி, தங்-களின் முன்னோர்களை நினைத்து பிரார்த்தனை செய்தனர்.
அதேபோல பங்குத்தந்தைகள் கல்லறை தோட்-டத்திற்கு நேரில் வருகை தந்து, ஒவ்வொரு கல்-லறையின் மீதும் புனிதநீர் தெளித்து, இறந்தவர்-களின் ஆன்மாக்களுக்காக சிறப்பு ஆசீர்வாத பிரார்த்தனை செய்தனர்.