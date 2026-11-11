பெரிய ஆண்டாங்கோவில் தடுப்பணைக்கு தண்ணீர் வரத்து நின்றது
பெரிய ஆண்டாங்கோவில் தடுப்பணைக்கு தண்ணீர் வரத்து நின்றது
ADDED : நவ 10, 2026 04:11 AM
கரூர்; அமராவதி ஆற்றுப்பகுதியில் மழை இல்லாததால், கரூர் அருகே பெரிய ஆண்டாங்கோவில் தடுப்
பணைக்கு தண்ணீர் வரத்து நின்றது.
திருப்பூர் மாவட்டம், உடுமலை பேட்டை அமராவதி அணைக்கு நேற்று காலை, 6:00 மணி நிலவரப்படி, தண்ணீர் வரத்து, 281 கன அடியாக இருந்தது. 90 அடி உயரம் கொண்ட, அணையின் நீர் மட்டம், 56.56 அடியாக இருந்தது. அணையில் இருந்து, அமராவதி ஆறு மற்றும் புதிய பாசன வாய்க்காலில், தண்ணீர் திறப்பு நிறுத்தப்பட்டது.மேலும், அமராவதி ஆற்றுப்பகுதிகளில் மழை இல்லாததால் கரூர் அருகே உள்ள, பெரிய ஆண்டாங்கோவில் தடுப்பணைக்கு, தண்ணீர் வரத்து நின்றது. இதனால், தடுப்பணையை தாண்டி கரூர் நகருக்கு தண்ணீர் செல்வதும் நின்றது.
* மாயனுார் கதவணைக்கு, நேற்று முன்தினம் வினாடிக்கு, 375 கன அடி தண்ணீர் வந்தது. நேற்று காலை, 6:00 மணி நிலவரப்படி வினாடிக்கு, 396 கன அடியாக தண்ணீர் வரத்து சற்று அதிகரித்தது. கதவணையில் இருந்து, 888 கன அடி தண்ணீர் காவிரியாற்றில், டெல்டா பகுதி சம்பா சாகுபடி பணிக்காக திறக்கப்பட்டது. நான்கு பாசன வாய்க்காலில், தண்ணீர் திறப்பு
நிறுத்தப்பட்டது.