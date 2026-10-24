யாகசாலை பூஜைக்காக கொண்டு வரப்பட்ட புனித நீர்

ADDED : அக் 23, 2026 07:06 AM
கரூர்,:நெரூர்
காவிரியாற்றின் கரையோரம் அமைந்துள்ள, சதாசிவ பிரமேந்திராள்
அதிஷ்டானம் மற்றும் காசி விஸ்வநாதர், விசாலாட்சி அம்மன் கோவில்
உள்ளது. இக்கோவிலில் திருப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு,
கும்பாபிஷேக பணிகள் நடந்து வருகிறது.
கும்பாபிஷேக விழாவை
முன்னிட்டு, நேற்று காலை காவிரியாற்றில் சிறப்பு வழிபாடு
நடத்தப்பட்டு, கோபுர கலசங்கள், யாகசாலை பூஜைகளுக்கான புனிதநீர்
தீர்த்தக்குடங்களில் எடுத்து வரப்பட்டது. முக்கிய நிகழ்வான
கும்பாபிஷேக விழா இன்று (23-ம் தேதி) காலை 8:30 மணிக்கு மங்கள
இசையுடன் தொடங்குகிறது. மாலை, 4:00 மணிக்கு விக்னேஸ்வர பூஜை, கணபதி
ஹோமம் மற்றும் முதல்கால யாகசாலை பூஜை ஆரம்பமாகின்றன. தொடர்ந்து
அடுத்தடுத்த நாட்களில் இரண்டாம், மூன்றாம் கால யாக பூஜை
நடைபெறுகின்றன.
வரும் 25-ம் தேதி அதிகாலை, 5:00 மணிக்கு நான்காம்
கால யாக பூஜை நிறைவு பெற்று, காலை 6:00 மணிக்கு கோபுர கலசங்களுக்கு
சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டு யாத்ரா தானம் நடைபெறும். அதன் பின்னர், 9:30
மணிக்கு மங்கள வாத்தியங்கள், வேத மந்திரங்கள் முழங்க விமான கலசங்கள்
மற்றும் மூலஸ்தானங்களுக்கு புனிதநீர் ஊற்றப்பட்டு கும்பாபிஷேகம்
விமரிசையாக நடக்கவுள்ளது.