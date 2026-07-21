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குப்பையிலிருந்து உரம் தயாரிக்கும் திட்டம் முடக்கம் ரூ.9 கோடி மாநகராட்சி நிதி வீண்

குப்பையிலிருந்து உரம் தயாரிக்கும் திட்டம் முடக்கம் ரூ.9 கோடி மாநகராட்சி நிதி வீண்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:49 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:49 AM

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கரூர்; கரூர் மாநகராட்சி வாங்கல் சாலை குப்பை கிடங்கு முடங்கி உள்ளதால், ரூ.9 கோடி நிதி வீணடிக்கப்பட்டு வருகிறது.

கரூர் மாநகராட்சியில், 4 மண்டலங்களில், 48 வார்டுகள் உள்ளன. 67 ஆயிரம் குடியிருப்புகள் உள்ளன. இதை தவிர ஜவுளி ஏற்றுமதி நிறு-வனம், பஸ் பாடி, கொசுவலை என பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்கள், வணிக நிறுவனங்கள், கடைகள் ஆகியவை உள்ளன. வீடுகள் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்களிலிருந்து தினமும், 71 டன்னுக்கு மேல் சேகரமாகும் குப்பைகளை. மக்கும், மக்காத குப்பை என பிரித்து வாங்கி வரு-கின்றனர். இதில் காய்கறி, பழங்கள் உள்ளிட்ட மக்கும் குப்பை நுண்ணுயிரி கூடங்களில் அரைக்-கப்பட்டு, உரமாக மாற்றி விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இந்த திட்டம் முறையாக செயல்படவில்லை.

கரூர் அரசு காலனி அருகில் வாங்கல் சாலையில், 24.50 ஏக்கரில் குப்பை கிடங்கு உள்-ளது. இங்கு, 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக குப்பை தேங்கி கிடப்பதால் சுகாதார சீர்கேடு, வெயில் காலங்களில் குப்பை கிடங்கு தீப்பிடித்து எரிந்தால், அதை கட்டுக்குள் கொண்டு வர சிரமம் ஏற்படுகிறது. 2019ல் துாய்மை இந்தியா இயக்-கத்தின் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின்கீழ், 9.33 கோடி ரூபாயில், குப்பையிலிருந்து உரம் தயாரிக்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது.

பயோ-மைனிங் என்ற முறையில், நவீன இயந்தி-ரங்களில் போட்டு சலித்தெடுத்து உரம் தயாரிக்-கப்பட்டது. இங்கு பெறப்படும் பிளாஸ்டிக் கழி-வுகள், அரியலுாரில் உள்ள சிமென்ட் ஆலை பயன்பாட்டிற்காக அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. மற்ற மக்காத குப்பை அரைத்து துாளாக்கப்பட்டு பேவர் கற்கள் தயாரிப்பு பணி உள்ளிட்டவற்றுக்கு அனுப்பப்படும் என மாநகரட்சி நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. கடந்த, 6 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக குப்பையில் உரம் தயாரிக்கும் பணிகள் முடங்கி போய் விட்டதால், அங்குள்ள இயந்தி-ரங்கள் பராமரிப்பின்றி உள்ளன. மாநகராட்சி நிர்-வாகத்தில் அலட்சியத்தால் நிதி வீணடிக்கப்பட்-டுள்ளது.

இது குறித்து, கரூர் மேயர் கவிதா கூறுகையில், ''கரூர் மாநகராட்சி வாங்கல் சாலை குப்பை கிடங்கில், உரம் தயாரிப்பு இயந்திரங்களின் பரா-மரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள, 40 லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படுகிறது. இதற்கு நிதி கேட்டு, புதிய அர-சிடம் கோரிக்கை வைக்கப்படும்,'' என்றார்.

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