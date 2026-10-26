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வேளாண் அலுவலகத்தை சுற்றியுள்ள முள் புதர்களை அகற்ற வேண்டும்
வேளாண் அலுவலகத்தை சுற்றியுள்ள முள் புதர்களை அகற்ற வேண்டும்
ADDED : அக் 09, 2026 05:43 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:மாயனுார் வேளாண்மைத்துறை அலுவலகத்தை சுற்றியுள்ள செடி, முள்புதர்களை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மாயனுாரில்,
கிருஷ்ணராயபுரம் வேளாண்மை அலுவலகம் செயல்படுகிறது. இங்கு
விவசாயிகளுக்கு தேவையான இயற்கை உரம் மற்றும் மானாவாரி சாகுபடிக்கு
தேவையான எள், உளுந்து, கடலை ஆகிய விதைகள் மானிய விலையில் விற்பனை
செய்யப்படுகிறது. தற்போது வேளாண்மை அலுவலகத்தை சுற்றி, அதிகமான
முள் செடிகள் வளர்ந்து புதர் மண்டியுள்ளது.
இதனால் அலுவலக
உள்புறம், போதுமான வெளிச்சம் இன்றி உள்ளது. புதர்கள் மண்டி இருப்பதால்
சுகாதாரசீர் கேடு ஏற்பட்டு, கொசுக்களின் உற்பத்தி
அதிகரித்துள்ளது. அலுவலகத்திற்கு விதைகள் வாங்க வரும்
விவசாயிகள், கொசுக்களால் அவதிப்
படுகின்றனர்.
எனவே செடி, முள்புதர்களை அகற்ற அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.