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தாயார் இறந்த சோகம் மகன் விபரீத முடிவு

தாயார் இறந்த சோகம் மகன் விபரீத முடிவு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:50 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:50 AM

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பவானி:பவானி பாலக்கரை வீதியை சேர்ந்தவர் மோகன் ராஜ், 36; காலிங்கராயன்பாளையத்தில் துணிக்கடையில் வேலை பார்த்தார். இவரது தாயார் சில மாதங்களுக்கு முன் இறந்து விட்டார்.

இதனால் மனவேதனையில் இருந்தார். இரு தினங்களுக்கு முன் வீட்டில் இருந்து மாயமானார்.இந்நிலையில் சேலம் - கோவை தேசிய நெடுஞ்சாலையில், லட்சுமி நகர் காவிரி ஆற்றுபாலத்தின் அடியில் பாறை மீது மோகன்ராஜ் சடலமாக கிடந்தார். இதுகுறித்து சித்தோடு போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

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