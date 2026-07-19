/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/தாயார் இறந்த சோகம் மகன் விபரீத முடிவு
ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:50 AM
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பவானி:பவானி
பாலக்கரை வீதியை சேர்ந்தவர் மோகன் ராஜ், 36;
காலிங்கராயன்பாளையத்தில் துணிக்கடையில் வேலை பார்த்தார். இவரது
தாயார் சில மாதங்களுக்கு முன் இறந்து விட்டார்.
இதனால் மனவேதனையில்
இருந்தார். இரு தினங்களுக்கு முன் வீட்டில் இருந்து மாயமானார்.இந்நிலையில்
சேலம் - கோவை தேசிய நெடுஞ்சாலையில், லட்சுமி நகர் காவிரி
ஆற்றுபாலத்தின் அடியில் பாறை மீது மோகன்ராஜ் சடலமாக கிடந்தார்.
இதுகுறித்து சித்தோடு போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.