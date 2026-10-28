வாங்கல் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் மீண்டும் ரயிலை நிறுத்த எதிர்பார்ப்பு
வாங்கல் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் மீண்டும் ரயிலை நிறுத்த எதிர்பார்ப்பு
ADDED : அக் 28, 2026 05:03 AM
கரூர்: வாங்கல் ரயில்வே ஸ்டேஷனை, மீண்டும் திறக்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் எதிர் பார்க்-கின்றனர்.
கரூர் - சேலம் இடையே புதிய ரயில்வே வழித்-தடம் கடந்த, 2013 முதல் செயல்பட்டு வருகிறது. அதன் வழியாக நாள்தோறும், 10க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள், சிறப்பு ரயில்கள் சென்று வருகின்றன. கடந்த, 2018ல், மத்திய ரயில்வே வாரிய வணிகத்-துறை அதிகாரிகள், அதிக ரயில்கள் இயக்கமில்-லாத, வழித்தடங்களில் தனியாரால் இயக்கப்-படும் ரயில்வே ஸ்டேஷன்களில் இருந்து, நாள்-தோறும் குறைந்தபட்சம், 25 பயணிகள் ஏறி செல்-லாத, ரயில்வே ஸ்டேஷன்களை மூட உத்தர-விட்டது.அதன்படி, சேலம் - கரூர் வழித்தடத்தில் உள்ள வாங்கல் ரயில்வே ஸ்டேஷன், கடந்த சில மாதங்-களுக்கு முன்பு மூடப்பட்டது. இதனால், சேலத்தில் இருந்து கரூர் செல்லும் பயணிகள், வாங்கல் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இறங்க முடிய-வில்லை. நாமக்கல் மாவட்டம், மோகனுார் அல்-லது கரூரில் இறங்கி, பஸ்சில் வாங்கல் செல்லும் நிலை உள்ளது. மேலும், மதுரையில் இருந்து பெங்களூருக்கு செல்லும் வந்தே பாரத் ரயிலில் முன் பதிவு செய்யும், வாங்கல் பகுதியில் வசிக்கும் மக்களும், பஸ், கார் மற்றும் டூவீலரில் கரூர் செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது. சேலத்தில் இருந்து காலையில் இயக்கப்படும், பயணிகள் ரயிலை, வாங்கலில் நிறுத்தினால், கரூரில் வந்தே பாரத் ரயிலில் எளிதாக செல்ல முடியும். எனவே, சேலம் - கரூர் ரயில்வே வழித்-தடத்தில், வாங்கல் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பய-ணிகள் ரயிலை நிறுத்த வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.