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/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/திருவள்ளுவர் மைதானம் வாடகை உயர்வு அரசியல் நிகழ்ச்சிகளுக்கு அனுமதி இல்லை

திருவள்ளுவர் மைதானம் வாடகை உயர்வு அரசியல் நிகழ்ச்சிகளுக்கு அனுமதி இல்லை

திருவள்ளுவர் மைதானம் வாடகை உயர்வு அரசியல் நிகழ்ச்சிகளுக்கு அனுமதி இல்லை

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:29 AM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:29 AM

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கரூர்:கரூர் திருவள்ளுவர் மைதானத்தில் வாடகை கட்டணம் உயர்த்தப்பட்ட நிலையில், அரசியல், மத ரீதியான நிகழ்ச்சிகளுக்கு அனுமதியில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கரூர் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே, மாநகராட்சிக்கு சொந்த மான திருவள்ளுவர் மைதானத்தில், பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு வாடகைக்கு விடப்படுகிறது. இதில், நாள் ஒன்றுக்கு அசியல் கட்சிகளுக்கு, 3,000 ரூபாய், வியாபார ரீதியான நிகழ்ச்சிகளுக்கு, 4,000 ரூபாய் எனவும், வைப்புத்தொகை நாள் ஒன்றுக்கு, 2,000 ரூபாய், மின்சார கட்டணம் வைப்புத்தொகை, 1,500 ரூபாய் என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

திருத்தியமைக்கப்பட்ட கட்டணம்

கடந்த, 15 ஆண்டுகளாக கட்ட ணம் உயர்த்தப்படாமல் உள்ளது. தற்போது, வாடகை கட்டணங்கள் திருத்தி அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன்படி, ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்துடன் பதிவு கட்டணம் மற்றும் பரிசீலனை கட்டணமாக, 1,000 ரூபாய் செலுத்தப்பட வேண்டும். இந்த கட்டணம் திரும்ப வழங்கப்படமாட்டாது. மேலும், வாடகை கட்டணம் பொருட்காட்சி போன்ற வியாபார ரீதியான நிகழ்ச்சிகளுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு, 10,000 ரூபாய்- வசூலிக்கப்படும்.

இந்நிகழ்ச்சிகளுக்கு முன்வைப்பு தொகையாக நாள் ஒன்றுக்கு, 4,000 ரூபாய்-, மின்சார கட்டணம் வைப்புத்தொகை, 2,500 ரூபாய்- செலுத்த வேண்டும். அரசு நிகழ்ச்சி மற்றும் விளையாட்டு சம்மந்தமான நிகழ்ச்சிகளுக்கு வாடகை கட்டணம் செலுத்துவதிலிருந்து விலக்களிக்கப்படுகிறது. நிகழ்ச்சியை ரத்து செய்தால், செலுத்தப்பட்ட வாடகை தொகை திரும்ப வழங்க இயலாது. நிகழ்ச்சி தேதியில் மாற்றம் செய்ய கோரப்பட்டால், அரங்கம் காலியாக இருப்பின் வழங்கப்படும். இந்த மைதானத்தில் மாவட்ட மைய நுாலகம் செயல்படுவதாலும், போக்குவரத்து நெரிசல் ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டும் அரசியல் கட்சி, மத ரீதியான நிகழ்ச்சிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்படமாட்டாது.

தடையின்மை சான்றிதழ்

பொருட்காட்சி நடத்திட பொதுப்பணித்துறை, தீயணைப்பு துறை, போலீஸ், மாநகராட்சி சுகாதாரப்பிரிவு ஆகிய துறைகளிடமிருந்து தடையின்மை சான்று பெறப்பட வேண்டும் உள்பட பல்வேறு நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கட்டண உயர்வு தொடர்பாக வரும், 22ல் நடக்கும் கரூர் மாநகராட்சி கவுன்சிலர் கூட்டத்தில் தீர்மானம் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

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