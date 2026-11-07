தோட்டக்குறிச்சி அருகே தீ விபத்து குடோனில் தேங்காய் எரிந்து நாசம்
தோட்டக்குறிச்சி அருகே தீ விபத்து குடோனில் தேங்காய் எரிந்து நாசம்
ADDED : நவ 06, 2026 05:54 AM
கரூர்:கரூர்
மாவட்டம் தோட்டக்குறிச்சி அருகே உள்ள, தர்மராஜபுரத்தை சேர்ந்தவர்
பாலகிருஷ்ணன், 55. இவர், தனது வீட்டின் அருகிலேயே தேங்காய் சேமிப்பு
குடோன் நடத்தி வருகிறார்.
விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த ஏராளமான
தேங்காய்கள், நன்றாக காய்ந்த நிலையில் குடோனில் குவித்து
வைக்கப்பட்டிருந்தன. அதற்கு அருகிலேயே, அவர் தனது
கால்நடைகளுக்கு தீவனமாக பயன்படுத்துவதற்காக வைக்கோல் போரையும்
அமைத்திருந்தார்.
இந்நிலையில், நேற்று எதிர்பாராதவிதமாக
வைக்கோல் போர் தீப்பற்றி எரிந்தது. காய்ந்த வைக்கோல் என்பதால்,
கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் தீ மளமளவென பரவி, அருகிலிருந்த காய்ந்த
தேங்காய் குவியலிலும் எரியத் தொடங்கியது. இதையடுத்து, தீயணைப்பு
நிலைய அலுவலர் (பொ) ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையிலான வீரர்கள், மீட்பு
வாகனத்துடன் சம்பவ இடத்திற்கு வந்தனர்.
தீ மேலும் பரவி,
அருகிலுள்ள குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு சென்று விடாதபடி,
தீயணைப்பு வீரர்கள் தண்ணீரைப் பீய்ச்சி அடித்து, கடுமையாக போராடி தீயை
அணைத்தனர். விபத்தில் குடோனில் வைக்கப்பட்டிருந்த, ஏராளமான
தேங்காய்கள், வைக்கோல் போர் முழுவதும் எரிந்து சாம்பலானது.