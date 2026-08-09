/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ மலையாளி சுவாமி கோவிலில் முப்பூஜை
ADDED : ஆக 09, 2026 05:23 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:தாராபுரத்தனுார்,
மலையாளி சுவாமி கோவில் முப்பூஜை விழாவை முன்னிட்டு, பக்தர்கள்
ஆற்றில் இருந்து காவிரி தீர்த்தம் எடுத்து சென்று வழிபாடு செய்தனர்.
கிருஷ்ணராயபுரம் அடுத்த தாராபுரத்தனுாரில், மலையாளி சுவாமி
கோவில் உள்ளது. இங்கு முப்பூஜை திருவிழாவை முன்னிட்டு,
கிருஷ்ணராயபுரம் காவிரி ஆற்றில் இருந்து புனிதநீர் எடுத்து வந்த
பக்தர்கள், சிறப்பு வழிபாடு செய்து வழிபட்டனர்.மாலையில் கிணற்றில்
கரகம் பாலித்த பிறகு கோவிலில் மா பூஜை, பூ பூஜை நிகழ்ச்சி
நடத்தப்பட்டது. பின்னர் பொங்கல் வைத்தல், மா விளக்கு பூஜை, கோவில்
கரகம் அழைத்து வருதல் நிகழ்ச்சி நடந்தது.