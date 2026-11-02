/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/புகையிலை இல்லாத இளைஞர் 4.0 பிரசாரம்
ADDED : நவ 01, 2026 06:53 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:மத்திய,
மாநில அரசுகள், புகையிலை இல்லாத இளைஞர் 4.0 பிரசாரத்தை, வரும், 26
வரை நடத்த உத்தரவிட்டுள்ளது.
அதன்படி, கோவக்குளத்தில் உள்ள
கிருஷ்ணராயபுரம் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில், புகையிலை இல்லாத
இளைஞர் 4.0 விழிப்புணர்வு பிரசாரம், உறுதிமொழி ஏற்கும் நிகழ்ச்சி
நடந்தது.டாக்டர் சுரேந்திரன் தலைமை வகித்தார். மருத்துவ
பணியாளர்கள், பொதுமக்கள் ஆகியோர் விழிப்புணர்வு உறுதிமொழி
எடுத்துக்கொண்டனர். டாக்டர்கள் நித்யா, தினேஷ், ப்ரீத்தி, ஜென்னட்
ஷீபா, மோனிஷா, கிருஷ்ணராயபுரம் வட்டார சுகாதார மேற்பார்வையாளர்
மணிகண்டன், சுகாதார ஆய்வாளர் கிஷோர் மற்றும் செவிலியர்கள் உள்பட
பலர் கலந்துகொண்டனர்.