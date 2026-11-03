டோல்கேட்டில் கட்டண உயர்வு: பயணிகளை இறக்கிவிட்ட டிரைவர்
டோல்கேட்டில் கட்டண உயர்வு: பயணிகளை இறக்கிவிட்ட டிரைவர்
ADDED : நவ 02, 2026 07:02 AM
அரவக்குறிச்சி:வேலஞ்செட்டியூர் சுங்கச்சாவடியில் திடீர் கட்டண உயர்வால், பஸ்சை நிறுத்தி பயணிகளை இறக்கிவிட்ட டிரைவரால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
கரூர் மாவட்டம், அரவக்குறிச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள வேலஞ்செட்டியூர் சுங்கச்சாவடியில், சுங்க கட்டணம் அதிரடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதுவரை சுங்கச்சாவடியை நிர்வகித்து வந்த நிறுவனம் மாறி, புதிய நிறுவனம் டெண்டர் எடுத்துள்ள நிலையில், கட்டணங்கள் உயர்த்தப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, தனியார் பஸ்களுக்கான மாதாந்திர சுங்க கட்டணம் பல மடங்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த தனியார் பஸ் உரிமையாளர்களும், டிரைவர்களும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
இந்நிலையில், சுங்கச்சாவடி வழியாக திண்டுக்கல் நோக்கி சென்ற தனியார் பஸ் ஒன்று, திடீர் கட்டண உயர்வை கண்டித்து சுங்கச்சாவடியிலேயே பஸ்சை நிறுத்தியுள்ளார். தொடர்ந்து பயணிகள் பாதி வழியிலேயே இறக்கிவிடப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதுகுறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த அரவக்குறிச்சி போலீசார், பஸ் உரிமையாளர்கள் மற்றும் சுங்கச்சாவடி நிர்வாகத்தினருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இதையடுத்து, புதன்கிழமை வரை கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டதுடன், வரும், 4ல் பஸ் சங்கத்தினர், தாசில்தார், போலீசார் மற்றும் உள்ளூர் வாகன உரிமையாளர்கள் பங்கேற்கும் முத்தரப்பு அமைதிக்குழு கூட்டம் நடத்தி பிரச்னைக்குத் தீர்வு காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதுவரை சுங்கச்சாவடியை தொடர்ந்து திறந்து வைக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது. இதையடுத்து, போராட்டம் தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டு, தனியார் பேருந்துகள் மீண்டும் பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு புறப்பட்டு சென்றது. இதனால் பரபரப்பு நிலவியது.