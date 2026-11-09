/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/சாரல் மழை: மக்கள் அவதி
ADDED : நவ 08, 2026 06:32 AM
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கரூர்:வடகிழக்கு
பருவமழை மற்றும் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக, தமிழகம்
முழுவதும், பரவலாக மழை பெய்யும் என, சென்னை வானிலை மையம்
அறிவித்துள்ளது. இருப்பினும், கரூர் மாவட்டத்திலும் கடந்த, சில
நாட்களாக விட்டு விட்டு மழை பெய்து வருகிறது.
இந்நிலையில், நேற்று
காலை முதல் கரூர், காந்திகிராம், சுங்ககேட், லைட்ஹவுஸ் கார்னர்
மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில், வானம் மேக மூட்டமாக இருந்தது.
அதைதொடர்ந்து, கரூர் வட்டார பகுதிகளில், குளிர்ந்த காற்றுடன்
விட்டு, விட்டு சாரல் மழை பெய்தது.
இடையில் அடிக்கடி, வெயிலும் அடித்ததால், பொதுமக்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகினர்.