புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் வரும் பஸ்கள் 20 முதல் போக்குவரத்து மாற்றம்
புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் வரும் பஸ்கள் 20 முதல் போக்குவரத்து மாற்றம்
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:07 AM
கரூர்:கரூர் நகரில் வரும், 20 முதல் புதிய பஸ் ஸடாண்ட் வந்து செல்லும் பஸ்களுக்கு, போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்படுகிறது.
இது குறித்து, கலெக்டர் முத்துக்குமரன் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
கரூர்
மாநகராட்சியில், நெரிசலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் வரும் 20 முதல்
போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்படுகிறது. இதில், கோவை, திருப்பூர்,
ஈரோடு, சேலம் ஆகிய ஊர்களிலிருந்து கரூருக்கு வரும் பஸ்கள்,
திருக்காம்புலியூர் ரவுண்டானா மார்க்கமாக பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட்,
லைட் ஹவுஸ் கார்னர், திருமாநிலையூர் ரவுண்டானா வழியாக புதிய
பஸ் ஸ்டாண்ட் செல்ல வேண்டும்.
இந்த பஸ்கள் மறுமார்க்கத்தில்
செல்லும் போது, பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் செல்லாமல் செல்லாண்டிபாளையம்,
சுக்காலியூர் வழியாக செல்ல வேண்டும். இந்த வழிதடத்திருந்து மாறி
செல்லும் வாகனங்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு, கூறியுள்ளார்.