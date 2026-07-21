ஆட்டு சந்தையால் போக்குவரத்து நெரிசல்: சரி செய்ய நடவடிக்கை தேவை
ஆட்டு சந்தையால் போக்குவரத்து நெரிசல்: சரி செய்ய நடவடிக்கை தேவை
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:41 AM
அரவக்குறிச்சி; க.பரமத்தியில் இருந்து, நொய்யல் செல்லும் சாலையில் கூடும் ஆட்டு சந்தையால் போக்குவ-ரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
.பரமத்தியிலிருந்து, நொய்யல் செல்லும் சாலையில் வாரந்தோறும் திங்கட்கிழமை நடைபெறும், ஆட்டு சந்தையால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. க.பரமத்தி, நொய்யல் மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் இருந்து ஏராளமான விவசாயிகள், வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆடுகளை
விற்பனைக்காக கொண்டு
வருகின்றனர். சமீபகாலமாக சந்தைக்கு கொண்டு வரப்படும் ஆடுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்-ளதால், சாலையோரத்திலேயே ஆடுகள் நிறுத்-தப்பட்டு விற்பனை நடைபெறுகிறது. இதனால் சாலையின் பெரும்பகுதி ஆக்கிரமிக்கப்படுவ-துடன், இருபுறமும்
வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கும் நிலை உருவாகியுள்ளது.
குறிப்பாக பள்ளி,
கல்லுாரி மாணவர்கள், அலுவலகங்களுக்கு செல்லும் பணியாளர்கள், அவசர மருத்துவ தேவைக்காக செல்லும் ஆம்புலன்ஸ் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் நெரிசலில் சிக்கி கடும் சிரமத்தை சந்திக்கிறது. மேலும், ஆடுகள் திடீரென சாலையில் ஓடுவதால் இருசக்கர வாகன ஓட்-டிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயமும் உள்ளது.