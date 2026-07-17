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கரூர் அருகே குப்பை கிடங்கில் தீ புகை மூட்டதால் போக்குவரத்து மாற்றம்

கரூர் அருகே குப்பை கிடங்கில் தீ புகை மூட்டதால் போக்குவரத்து மாற்றம்

ADDED : ஜூலை 17, 2026 05:50 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 05:50 AM

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கரூர்:கரூர் அருகேயுள்ள, குப்பை கிடங்கில் நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு ஏற்பட்ட தீ விபத்து காரணமாக, போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

கரூர், வாங்கல் சாலை, அரசு காலனி பகுதியில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான குப்பை கிடங்கு உள்ளது. அதில், மாநகராட்சியில் உள்ள, 48 வார்டுகளில் நாள்தோறும் சேகரிக்கப்படும் குப்பை கொட்டப்பட்டுள்ளது. அதில், அடிக்கடி தீ விபத்து ஏற்படும் போது, தீயணைப்பு வீரர்கள் போராடி தீயை அணைப்பது வழக்கம்.

நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு, குப்பை கிடங்கில் தீப்பற்றிக் கொண்டது. காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருந்ததால், தீ பரவியதுடன் அப்பகுதி முழுவதும் புகை மண்டலமாக காட்சியளிக்கிறது. புகை மூட்டத்தின் காரணமாக அப்பகுதி மக்கள் கண் எரிச்சல், மூச்சுத் திணறலால் அவதிப்பட்டனர். இதனிடையே, கரூர்- வாங்கல் சாலையில் போக்குவரத்துக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வழியாக பஸ் உள்பட அனைத்து வாகனங்களும் மாற்று பாதையில் திருப்பி விடப்பட்டுள்ளன.

இதனை தொடர்ந்து, 5 தீயணைப்பு வாகனங்கள் மூலமாக தீயை அணைக்கும் பணியில் தீயணைப்பு வீரர்கள் தொடர்ந்து நாள் முழுவதும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

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