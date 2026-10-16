அரவக்குறிச்சியில் முருங்கை விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி முகாம்
அரவக்குறிச்சியில் முருங்கை விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி முகாம்
ADDED : அக் 16, 2026 07:10 AM
அரவக்குறிச்சி:அரவக்குறிச்சி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் அலுவலக வளாகத்தில், தோட்டக்கலை மற்றும் மலை பயிர்கள் துறை சார்பில், அரவக்குறிச்சி சுற்றுவட்டார முருங்கை விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது.
அரவக்குறிச்சி வட்டார முருங்கை விவசாயிகளுக்கு, தோட்டக்கலை மற்றும் மலை பயிர்கள் துறை சார்பில், வேளாண்மை தொழில்நுட்ப மேலாண்மை முகமை மற்றும் ஆத்மா திட்டத்தில் முருங்கை விவசாயிகள் குழுவிற்கான பயிற்சி முகாம், அரவக்குறிச்சி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் அலுவலக வளாகத்தில் நடைபெற்றது.
அரவக்குறிச்சி வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் கவிதா தலைமை வகித்தார். முருங்கை ஏற்றுமதி மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளர் ஒழியரசன் முன்னிலை வகித்தார்.
அரவக்குறிச்சி பகுதியில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு முருங்கை ஏற்றுமதி பற்றியும், உலகளாவிய நன்னெறி வேளாண் முறைகள் மற்றும் சான்றிதழ் தொடர்பான பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. 50க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர்.