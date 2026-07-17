/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ கோரக்குத்தி கிராமத்தில் விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:07 AM
அ நிறம் | அளவு
கிருஷ்ணராயபுரம்,:கிருஷ்ணராயபுரம்
அடுத்த மணவாசி பஞ்சாயத்து, கோரக்குத்தி கிராமத்தில்
விவசாயிகளுக்கு மத்திய அரசு சார்பில் செயல்படுத்தப்படும் திட்டம்
குறித்து, கரூர் மாவட்ட வேளாண்மை அறிவியல் மையம் சார்பில், கிசான் சாரதி
செயலி குறித்த விளக்க பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
விவசாயிகள்
தங்களது மொபைல் போன் மூலம், கிசான் சாரதி செயலியை பதவிறக்கம்
செய்து, விவசாய சம்பந்தப்பட்ட கருத்துகளை தெரிந்து கொள்ள வசதி
ஏற்படுத்தப்பட்டது. கரூர் மாவட்ட வேளாண்மை அறிவியல் மைய விஞ்சானி
திராவியம், விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி அளித்தார்.
கோரக்குத்தி விவசாயி சுப்புராமன் உள்பட 50க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர்.