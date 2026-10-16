கால்நடைகளுக்கு செயற்கை முறை கருவூட்டல் பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி வழங்கல்: கலெக்டர்
கால்நடைகளுக்கு செயற்கை முறை கருவூட்டல் பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி வழங்கல்: கலெக்டர்
ADDED : அக் 16, 2026 07:09 AM
கரூர்:''கால்நடைகளுக்கு, செயற்கை முறை கருவூட்டல் சேவைகளை வழங்கும் வகையில், கிராம அளவிலான பணியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது,'' என, கலெக்டர் முத்துக்குமரன் தெரிவித்தார்.
கரூர் கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில், ஆவின் பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு திட்டங்கள் மற்றும் வளர்ச்சி பணிகள் தொடர்பாக ஆய்வுக் கூட்டம் நடந்தது. இதில், கலெக்டர் முத்துக்குமரன் பேசியதாவது:
மாவட்டத்தில் பால் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் வகையில், பால் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு சங்கங்கள் இல்லாத கிராமங்களை கண்டறிந்து, புதிய பால் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு சங்கங்களை அமைப்பதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக, ஆனைக்கவுண்டம்பட்டி பகுதியில், புதிய பால் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு சங்கம் செயல்பட்டு வருகிறது. இச்சங்கத்தின் மூலம் நாளொன்றுக்கு, 200 லிட்டர் பால் கொள்முதல் செய்ய ஆணை வழங்கப்பட்டது.
கிராமங்கள் தோறும் அமைந்துள்ள, பால் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு சங்க உறுப்பினர்களின் கால்நடைகளுக்கு, உடனடியாக செயற்கை முறை கருவூட்டல் சேவையை வழங்கும் வகையில், கிராம அளவிலான பணியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, 2 கிராம அளவிலான பணியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு அவர்களுக்கு, 3 லிட்டர் திரவ நைட்ரஜன் குடுவை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
தொடர்ந்து, சிறிய பால் பண்ணை திட்டத்தின் கீழ், 10 பயனாளிகளுக்கு, 4 சதவீத வட்டி மானியத்துடன், 27 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான கடனுதவி வழங்கப்பட்டது. ஆவின் பொது மேலாளர் பிரவினா உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.