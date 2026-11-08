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செயல் அலுவலர்கள் பணியிட மாற்றம்

செயல் அலுவலர்கள் பணியிட மாற்றம்

ADDED : நவ 07, 2026 06:15 AM

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ADDED : நவ 07, 2026 06:15 AM

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குளித்தலை:குளித்தலை அடுத்த மருதுார் டவுன் பஞ்., செயல் அலுவலராக பணியில் இருந்த அண்ணாமலை, பணியிடம் மாற்றமாக ஈரோடு மாவட்டம், ஒலகடம் டவுன் பஞ்.,க்கும், நங்கவரம் டவுன் பஞ்., செயல் அலுவலர் காந்தரூபன் சேலம் மாவட்டம், கீரிப்பட்டி தேர்வு நிலை -1 டவுன் பஞ்.,க்கும் பணியிடம் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

பணியிட மாறுதல் பெற்ற சென்ற செயல் அலுவலர்கள் அண்ணாமலை, காந்தரூபன் ஆகியோருக்கு டவுன் பஞ்., தலைவர்கள் சகுந்தலா, ராஜேஸ்வரி மற்றும் துணைத் தலைவர்கள், கவுன்சிலர்கள், அலுவலக பணியாளர்கள் பணி சிறக்க வாழ்த்தினர்.

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