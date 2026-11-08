/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/செயல் அலுவலர்கள் பணியிட மாற்றம்
ADDED : நவ 07, 2026 06:15 AM
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அடுத்த மருதுார் டவுன் பஞ்., செயல் அலுவலராக பணியில் இருந்த
அண்ணாமலை, பணியிடம் மாற்றமாக ஈரோடு மாவட்டம், ஒலகடம் டவுன்
பஞ்.,க்கும், நங்கவரம் டவுன் பஞ்., செயல் அலுவலர் காந்தரூபன் சேலம்
மாவட்டம், கீரிப்பட்டி தேர்வு நிலை -1 டவுன் பஞ்.,க்கும் பணியிடம்
மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
பணியிட மாறுதல் பெற்ற சென்ற செயல்
அலுவலர்கள் அண்ணாமலை, காந்தரூபன் ஆகியோருக்கு டவுன் பஞ்.,
தலைவர்கள் சகுந்தலா, ராஜேஸ்வரி மற்றும் துணைத் தலைவர்கள்,
கவுன்சிலர்கள், அலுவலக பணியாளர்கள் பணி சிறக்க வாழ்த்தினர்.