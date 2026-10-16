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அப்துல் கலாம் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு மரம் நடும் விழா
அப்துல் கலாம் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு மரம் நடும் விழா
ADDED : அக் 16, 2026 07:17 AM
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அரவக்குறிச்சி:முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாமின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, தரு தன்னார்வ அறக்கட்டளை சார்பில் மரக்கன்றுகள் நடும் விழா நடைபெற்றது. அரவக்குறிச்சி அடுத்த வேலப்பாடி கிராமத்தில், தரு தன்னார்வ அறக்கட்டளை செயல்பட்டு வருகிறது.
இதன் மூலம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில், 500க்கும் மேற்பட்ட மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டு தினசரி பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், மறைந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாமின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, வேலம்பாடி கிராம பஞ்சாயத்தில் உள்ள சாலை ஓரங்களில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன.