வாய்க்காலில் முளைத்த மரம், செடிகள் மழைநீர் சாலையில் ஓடும் அபாயம்
வாய்க்காலில் முளைத்த மரம், செடிகள் மழைநீர் சாலையில் ஓடும் அபாயம்
ADDED : நவ 14, 2026 06:58 AM
கரூர்,:கரூர் அருகே, வடிகால் வாய்க்காலில் மரம் மற்றும் செடிகள் அதிகளவில் முளைத்துள்ளது. இதனால், மழை பெய்யும் போது, மழை
நீர் சாலையில் ஓடும் அபாயம் உள்ளது.
கரூர்
மாவட்டம், வெள்ளியணையில் பெரிய ஏரி உள்ளது. மழைக்காலங்களில் ஏரி
நிரம்பி, காட்டாறு வடிகால் வாய்க்கால் மூலம், வீரராக்கியம் ஏரிக்கு
தண்ணீர் செல்லும். இந்த வடிகால் வாய்க்கால், புலியூர் அருகே லிங்கத்துார்
வழியாக, வீரராக்கியம் ஏரிக்கு செல்கிறது.
இந்நிலையில்,
லிங்கத்துார் வடிகால் வாய்க்காலில் அதிகளவில் மரம், செடிகள்
முளைத்துள்ளது. மேலும், வடிகால் வாய்க்காலில், குப்பை தேங்கியுள்ளது.
இதனால், மழைநீர் சரிவர செல்ல முடியாமல் தேங்கியுள்ளது. அதில், கொசு
உற்பத்தியும் அதிகரித்துள்ளது. அந்த பகுதியில் வசிக்கும்
பொதுமக்கள், இரவு நேரத்தில் துாங்க முடியாமல் தவிக்கின்றனர். மேலும்,
மழை பெய்யும் போது, கழிவுநீர் வாய்க்காலில் மரம், செடிகள் முளைத்த
நிலையில், குப்பை தேங்கியிருப்பதால் மழை நீர் சாலையில் ஓடும் அபாயம்
உள்ளது. எனவே, லிங்கத்துாரில் உள்ள, காட்டாறு வடிகால் வாய்க்காலில்
உள்ள மரம், செடி, குப்பையை அகற்ற கரூர் மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை
எடுக்க வேண்டும்.