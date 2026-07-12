/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/மறைந்த முன்னாள் டி.ஜி.பி.,க்கு அஞ்சலி
ADDED : ஜூலை 12, 2026 06:06 AM
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கரூர்:சென்னையில் மறைந்த ஓய்வு பெற்ற டி.ஜி.பி., வைகுந்த் உருவப்படத்துக்கு நேற்று ஓய்வு பெற்ற போலீசார் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
தமிழக முதல்வராக ஜெயலலிதா இருந்த போது கடந்த, 1995ல், சட்டம்-ஒழுங்கு டி.ஜி.பி.,யாக இருந்தவர் வைகுந்த், 89. இவர் நேற்று முன்தினம், சென்னை ஆர்.ஏ.,புரத்தில் உள்ள வீட்டில், வயது மூப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார். இதையடுத்து, நேற்று கரூர் மனோகரா கார்னரில் வைகுந்த் உருவப்படத்துக்கு, ஓய்வு பெற்ற போலீசார் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.