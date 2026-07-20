தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/﻿ த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,விடம் பேரம் நிதி நிறுவன அலுவலகத்துக்கு 'சீல்'

﻿ த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,விடம் பேரம் நிதி நிறுவன அலுவலகத்துக்கு 'சீல்'

﻿ த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,விடம் பேரம் நிதி நிறுவன அலுவலகத்துக்கு 'சீல்'

ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:12 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:12 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கரூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., இளையராஜாவிடம், 35 கோடி ரூபாய் தருவதாக பேரம் பேசியது தொடர்பாக, சென்னை திருவல்லிக்கேணி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.

இந்த வழக்கில், தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அவரது தம்பி அசோக்குமார் ஆகியோருக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும், வழக்கில் யூ - டியூபர் திருநாவுக்கரசு, கரூரை சேர்ந்த அதிபன் ரமேஷ், கார்த்திக் உட்பட, 14 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையின் அடிப்படையில், நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு, கரூர் அருகே சின்ன ஆண்டாங்கோவில் பாரி நகரில், செந்தில் பாலாஜிக்கு, நெருக்கமானவராக கருதப்படும், நிதி நிறுவன அதிபர் கனகராஜ், 50, என்பவரின் அலுவலகத்துக்கு, 20 போலீசார் சென்றனர்.

பூட்டியிருந்த அலுவலகத்தின் கேட், கதவின் பூட்டுகளை உடைத்து, ஒரு மணி நேரம் சோதனை நடத்தினர். பணம் எதுவும் சிக்கவில்லை. இதையடுத்து அலுவலகத்துக்கு 'சீல்' வைத்து, பாதுகாப்பு பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இதேபோல, தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம் மோதிலால் தெருவில் உள்ள கொங்கு தனியார் பைனான்ஸ் நிறுவனத்தில், நேற்று, 15க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் சோதனை செய்து, சில ஆவணங்கள் எடுத்து சென்றனர்.

இதேபோல சென்னை, சூளைமேட்டில் தீபம் பைனான்ஸ் அலுவலகத்திலும், போலீசார் சோதனை நடத்தினர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us