அதிக பணம் தருபவருக்கே உள்ளாட்சியில் 'சீட்' த.வெ.க., மாவட்ட செயலர் ஆடியோ வைரல்
அதிக பணம் தருபவருக்கே உள்ளாட்சியில் 'சீட்' த.வெ.க., மாவட்ட செயலர் ஆடியோ வைரல்
ADDED : அக் 27, 2026 05:28 AM
குளித்தலை: கரூர் மாவட்டம், குளித்தலையில் த.வெ.க., கிழக்கு மாவட்ட புதிய பொறுப்பாளர்கள் அறிமுக கூட்டம் பெரியபாலம் அருகேயுள்ள கட்சி அலுவ-லகத்தில், நேற்று முன்தினம் நடந்தது.
இதில், மாவட்ட செயலாளர் பாலசுப்பிரமணியன் தலைமை வகித்தார். அப்போது புதிய நிர்வா-கிகள் நியமனம் தொடர்பாக பிரச்னை ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில், த.வெ.க., கிழக்கு மாவட்ட செய-லாளர் பாலசுப்பிர மணியன் கட்சி நிர்வாகி ஒரு-வரிடம், 1.03 நிமிடம் பேசியதாகக் கூறப்படும் ஆடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. அதில், பாலசுப்பிரமணியன் பேசிய-தாக கூறப்படுவதாவது: 6 மாதங்களுக்கு அனை-வரும் அமைதியாக இருங்கள். உள்ளாட்சி தேர்தல் ஏப்ரலில் அறிவிக்கப்பட்டு மே மாதம் நடைபெறும். அப்போது வாருங்கள்.யார் பெரிய அமவுன்ட்டாக கொண்டு வருகிறார்-களோ அவர் களுக்கு சீட். 15 லட்சம் ரூபாய்க்கு அதிகமாக யார் காசு தருகிறார்கள் என பெயர் எழுதி பெட்டியில் போட்டு விடலாம். யாருக்கு என்ன பதவி, எவ்வளவு தொகை என எழுதி போட்டு விடலாம். ஆனந்த் (அமைச்சர்) அண்ண-னிடம் கூட்டி செல்கிறேன். அவரிடம் நானே சொல்லி விடுகிறேன். பெட்டியை அவரிடம் கொடுத்து விடலாம், அவர் பார்த்து சொல்-லட்டும்; நான் பயப்பட மாட்டேன்.
இவ்வாறு அந்த ஆடியோ
முடிவடைகிறது.