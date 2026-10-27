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/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ அதிக பணம் தருபவருக்கே உள்ளாட்சியில் 'சீட்' த.வெ.க., மாவட்ட செயலர் ஆடியோ வைரல்

அதிக பணம் தருபவருக்கே உள்ளாட்சியில் 'சீட்' த.வெ.க., மாவட்ட செயலர் ஆடியோ வைரல்

அதிக பணம் தருபவருக்கே உள்ளாட்சியில் 'சீட்' த.வெ.க., மாவட்ட செயலர் ஆடியோ வைரல்

ADDED : அக் 27, 2026 05:28 AM

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ADDED : அக் 27, 2026 05:28 AM

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குளித்தலை: கரூர் மாவட்டம், குளித்தலையில் த.வெ.க., கிழக்கு மாவட்ட புதிய பொறுப்பாளர்கள் அறிமுக கூட்டம் பெரியபாலம் அருகேயுள்ள கட்சி அலுவ-லகத்தில், நேற்று முன்தினம் நடந்தது.

இதில், மாவட்ட செயலாளர் பாலசுப்பிரமணியன் தலைமை வகித்தார். அப்போது புதிய நிர்வா-கிகள் நியமனம் தொடர்பாக பிரச்னை ஏற்பட்டது.

இந்நிலையில், த.வெ.க., கிழக்கு மாவட்ட செய-லாளர் பாலசுப்பிர மணியன் கட்சி நிர்வாகி ஒரு-வரிடம், 1.03 நிமிடம் பேசியதாகக் கூறப்படும் ஆடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. அதில், பாலசுப்பிரமணியன் பேசிய-தாக கூறப்படுவதாவது: 6 மாதங்களுக்கு அனை-வரும் அமைதியாக இருங்கள். உள்ளாட்சி தேர்தல் ஏப்ரலில் அறிவிக்கப்பட்டு மே மாதம் நடைபெறும். அப்போது வாருங்கள்.யார் பெரிய அமவுன்ட்டாக கொண்டு வருகிறார்-களோ அவர் களுக்கு சீட். 15 லட்சம் ரூபாய்க்கு அதிகமாக யார் காசு தருகிறார்கள் என பெயர் எழுதி பெட்டியில் போட்டு விடலாம். யாருக்கு என்ன பதவி, எவ்வளவு தொகை என எழுதி போட்டு விடலாம். ஆனந்த் (அமைச்சர்) அண்ண-னிடம் கூட்டி செல்கிறேன். அவரிடம் நானே சொல்லி விடுகிறேன். பெட்டியை அவரிடம் கொடுத்து விடலாம், அவர் பார்த்து சொல்-லட்டும்; நான் பயப்பட மாட்டேன்.

இவ்வாறு அந்த ஆடியோ

முடிவடைகிறது.

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