மக்கள் விரோத அரசாக செயல்படும் த.வெ.க., அரசு: கள் இயக்கம் புகார்
மக்கள் விரோத அரசாக செயல்படும் த.வெ.க., அரசு: கள் இயக்கம் புகார்
ADDED : அக் 21, 2026 06:02 AM
கரூர்:''தொலைநோக்கு
திட்டங்கள் இல்லாமல், இலவசங்களால், மக்கள் விரோத அரசாக, த.வெ.க.,
அரசு செயல்படுகிறது,'' என, தமிழ்நாடு கள் இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர்
நல்லசாமி தெரிவித்தார்.
கரூரில், நிருபர்களிடம் அவர்
கூறியதாவது: தி.மு.க., - அ.தி.மு.க.,வுக்கு மாற்றம் என்ற பெயரில்,
புதிதாக பொறுப்பேற்ற, த.வெ.க., அரசு, தொலை நோக்கு திட்டங்கள்
இல்லாமல், வெறும் இலவச திட்டங்களால், மக்கள் விரோத அரசாக
செயல்படுகிறது. முந்தைய, தி.மு.க., - அ.தி.மு.க., செயல்பாடுகளை
போலத்தான், த.வெ.க., அரசின் செயல்பாடுகளும் உள்ளன. ஆந்திராவுக்கு
சென்று முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவை சந்தித்த, தமிழக முதல்வர்
விஜய், அவரை போல பொது வெளியில் கள் குடித்து, தமிழகத்தில் கள் மீதான
தடையை நீக்க வேண்டும். அதை வலியுறுத்தி வரும், 2027 ஜன., 21ல் தமிழகம்
முழுவதும் கள் இறக்கி விற்பனை செய்யப்படும்.
கடந்த, 1967 முதல்
தற்போது வரை, தமிழ்நாடு சினிமா பிடியில் சிக்கியுள்ளது. இதனால்,
தமிழ்நாட்டை, நடிகர் நாடு என மாற்றி விடலாம். இலவச திட்டங்களை விட்டு
விட்டு, காவிரி -குண்டாறு இணைப்பு, மேட்டூர் சரபங்கா உபரி நீர் திட்டம்,
பாண்டியாறு - மோயாறு திட்டங்களை நிறைவேற்ற வேண்டும்.
மாதந்தோறும்
நீர் பங்கீடு தீர்ப்பால், தமிழகத்தின் நீர் உரிமையை, கர்நாடகா அரசு
திருடி விட்டது. 28 ஆண்டுகளாக, தி.மு.க., - அ. தி.மு.க., அரசுகள்
நடத்திய சட்ட போராட்டங்கள் பயன் அளிக்கவில்லை. கீழ் பவானி அணையில்
கடந்த, 68 ஆண்டுகளாக நீர் நிர்வாகம் சரியாக நடக்கவில்லை. இந்த
குற்றச்சாட்டை பொய் என, நிரூபிப்பவர்களுக்கு, தலா, 10 கோடி ரூபாய்
பரிசு வழங்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.