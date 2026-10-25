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போதை மாத்திரை வைத்திருந்த இரண்டு வாலிபருக்கு காப்பு
போதை மாத்திரை வைத்திருந்த இரண்டு வாலிபருக்கு காப்பு
ADDED : அக் 24, 2026 06:45 AM
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குளித்தலை:போதை மாத்திரை வைத்திருந்த இரு வாலிபர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.
குளித்தலை
அடுத்த, புனவாசிப்பட்டி மாரியம்மன் கோவில் பகுதியில், போதை
மாத்திரை பயன்படுத்தி, தனக்குத்தானே ஊசி செலுத்தி கொள்வதாக,
லாலாபேட்டை போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன்படி, நேற்று
முன்தினம் மாலை சம்பவ இடத்தை போலீசார் சோதனையிட்டனர்.
அப்போது
மேலவிட்டுக்கட்டி பகுதியை சேர்ந்த மோகன்ராஜ், 23, என்பவர் தனக்கு
சொந்தமான ஹீரோ ஸ்பிளண்டர் பைக்கில் அதே பகுதியை சேர்ந்த ஜீவானந்தம்,
19, ஆகியோர், 10 போதை மாத்திரைகளை வைத்துக் கொண்டு, தனக்குத்தானே ஊசி
செலுத்த பயன்படுத்தி வந்தனர்.
போலீசார் இருவரையும் கைது செய்து,
அவர்களிடமிருந்து, 10 போதை மாத்திரை மற்றும் பைக்கை பறிமுதல்
செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.