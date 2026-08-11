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அரவக்குறிச்சி அருகே இரு சக்கர வாகன விபத்தில் இருவர் பலி

அரவக்குறிச்சி அருகே இரு சக்கர வாகன விபத்தில் இருவர் பலி

ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:35 AM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:35 AM

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அரவக்குறிச்சி: அரவக்குறிச்சி அருகே, இருசக்கர வாகனங்கள் நேருக்கு நேர் மோதிய விபத்தில், இருவர் உயிரிழந்தனர்.

கரூர் மாவட்டம், அரவக்குறிச்சி அருகே கனகாபுரி ஓடையை சேர்ந்தவர் வேலுசாமி, 72, அவரது உறவினர் செல்வராஜ், 48, இருவரும் டி.வி.எஸ்., 50 மொபட்டில், நேற்று முன்தினம் மாலை, 4:30 மணியளவில் ஆறு ரோடு தேசிய நெடுஞ்சாலை வழியாக சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது எதிரே, மூலப்பட்டி மீனாட்சிபுரம் பகுதியை சேர்ந்த ராமநாதன், 45, என்பவர் ஓட்டி வந்த ேஹாண்டா சைன் பைக், மொபட் மீது மோதியது.இந்த கோர விபத்தில், மூன்று பேரும் துாக்கி வீசப்பட்டு பலத்த காயமடைந்தனர். ராமநாதனை அங்கிருந்தவர்கள் மீட்டு, தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். வேலுசாமி, செல்வராஜ் ஆகியோர் கரூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர். பின்னர் அங்கிருந்து உடனடியாக மேல்சிகிச்சைக்காக, திருச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். அங்கு மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்தும், பலனின்றி நேற்று முன்தினம் இரவு இருவரும் உயிரிழந்தனர். இதையடுத்து, இருவரின் உடல்களும் உடற்கூறு ஆய்வு முடிந்த பின்னர், உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

அரவக்குறிச்சி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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