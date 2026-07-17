குளித்தலையில் வேன்-பைக் மோதிய விபத்தில் இருவர் பலி
குளித்தலையில் வேன்-பைக் மோதிய விபத்தில் இருவர் பலி
ADDED : ஜூலை 17, 2026 05:57 AM
குளித்தலை:குளித்தலை அருகே, வேனும், பைக்கும் மோதிய விபத்தில் இருவர் பலியாகினர். மூன்று பேர் காயமடைந்தனர்.
திருப்பூர்
மாவட்டம், முத்துார் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் எலிசபெத், 86.
கணபதிபாளையத்தை சேர்ந்தவர் கிருபாவதி, 49, கிஷோர் குமார் மனைவி
லில்லி கிறிஸ்டி, 42, ஆம்னி வேன் டிரைவர் கணபதிபாளையத்தை சேர்ந்த
சதாசிவம், 48. இவர்கள் வெள்ளக்கோவிலில் இருந்து, மாருதி ஆம்னி வேனில்
மூதாட்டி எலிசபெத்தை, திருச்சியில் உள்ள காப்பகத்தில் விடுவதற்காக
புறப்பட்டனர்.
நேற்று மதியம், 2:00 மணியளவில், குளித்தலை கலைமகள்
மெட்ரிக் பள்ளி அருகே உள்ள பாலத்தில் வரும்போது, எதிரே திருச்சி
மரக்கடையை சேர்ந்த சீனிவாசன் மகன் ஸ்ரீநாத், 23, என்பவர் ஓட்டி வந்த
பைக்குடன் நேருக்கு நேர் மோதியது. இந்த விபத்தில் ஐந்து பேரும் படுகாயம்
அடைந்தனர். இதில் ஆம்னி வேன் டிரைவர் சதாசிவத்தின் கால் சிக்கிக்
கொண்டது. தீயணைப்பு வீரர்கள், பொதுமக்கள் போராடி மீட்டபோது, கால்
முறிந்தது.
எலிசபெத் , கிருபாவதி, டிரைவர் சதாசிவம், லில்லி
கிருஷ்டி ஆகியோர் கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில்
அனுமதிக்கப்பட்டனர். பைக்கில் வந்த ஸ்ரீநாத் படுகாயங்களுடன்
திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இந்நிலையில்
சிகிச்சை பலனின்றி டிரைவர் சதாசிவம் கரூர் அரசு மருத்துவமனையிலும்,
ஸ்ரீநாத் திருச்சி அரசு மருத்துவமனையிலும் இறந்தனர்.
குளித்தலை போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.