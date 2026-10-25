/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/மூட்டையில் மணல் கடத்தல் இரு பெண்கள் மீது வழக்கு
ADDED : அக் 24, 2026 06:47 AM
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குளித்தலை:மூட்டைகளில் மணல் கடத்திய, இரு பெண்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
குளித்தலை
அடுத்த சித்தலவாய் வி.ஏ.ஓ., முரளிதரன், 42, என்பவருக்கு, காவிரி
ஆற்றில் இருந்து மணல் அள்ளி சாக்கு மூட்டையில் கட்டி, விநாயகர் கோவில்
அருகே வைத்து விட்டு மீண்டும் மணல் அள்ளிக் கொண்டு செல்வதாக தகவல்
கிடைத்தது. இதையடுத்து, தனது உதவியாளர் உடன் பார்க்க சென்றபோது,
மேல விட்டுக்கட்டியை சேர்ந்த பிரியா, 38, ராதிகா, 37, ஆகியோர் மணல்
மூட்டைகளை கட்டி, தலையில் வைத்துக்கொண்டு, கள்ளச் சந்தையில் விற்பனை
செய்ய, 30 மணல் மூட்டைகளை வைத்திருந்தனர்.
இது குறித்து வி.ஏ.ஓ.,
முரளிதரன் கொடுத்த புகாரின்படி, லாலாபேட்டை போலீசார் விசாரித்து
பிரியா, ராதிகா ஆகியோர் மீது வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.