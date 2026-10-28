மூதாட்டி கொலையாகி 22 நாட்களாகியும் குற்றவாளிகளை பிடிக்க முடியாமல் திணறல்
மூதாட்டி கொலையாகி 22 நாட்களாகியும் குற்றவாளிகளை பிடிக்க முடியாமல் திணறல்
UPDATED : அக் 27, 2026 08:51 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:57 PM
கரூர்: கரூர் அருகே மூதாட்டி கொலை வழக்கில், 22 நாட்களாகியும், குற்றவாளிகளை அடையாளம் காண முடியாமல், போலீசார் திணறி வருகின்றனர்.
கரூர் மாவட்டம், லாலாப்பேட்டை மேல விட்டுப்பட்டியை சேர்ந்தவர் இலஞ்சியம், 60. இவர், லாலாப்பேட்டை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் சிறு, சிறு வேலைகளை செய்து வந்தார். கடந்த, 6ல் இரவு, லாலாப்பேட்டை ரயில்வே ஸ்டேஷன் அருகே, கணபதி என்பவரின் வாழைத்தோட்டத்தில் இலஞ்சியம், கழுத்து அறுக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில் கிடந்தார். அவர் அணிந்திருந்த, இரண்டு கிராம் தங்க மூக்குத்தியை காணவில்லை.
இதையடுத்து, இலஞ்சியம் கொலை செய்யப்பட்ட இடத்தில், திருச்சி டி.ஐ.ஜி., சிபி சக்கரவர்த்தி, கரூர் எஸ்.பி., ஹரிகிரண் பிரசாத் ஆகியோர் ஆய்வு செய்தனர். மோப்ப நாய் குறிஞ்சி, கைரேகை நிபுணர்கள் மூலம், இலஞ்சியம் உடல் கிடந்த இடத்தில், தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன.
கொலையாளிகளை கண்டுபிடிக்க மூன்று தனிப்படை போலீசாரும் நியமிக்கப்பட்டனர். கொலை நடந்த பகுதியில் கடந்த, 5, 6ல் பதிவாகியிருந்த, 350க்கும் மேற்பட்ட மொபைல் போன் எண்களை தனிப்படை போலீசார் ஆய்வு செய்தனர்.
சந்தேகத்தின் அடிப்படையில், ரவுடி பட்டியலில் உள்ள குற்றவாளிகள் என, 30க்கும் மேற்பட்டவர்களை, தனிப்படை போலீசார், ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து சென்று, விசாரணை நடத்தியும் சிக்கவில்லை.
இலஞ்சியம் கொலை நடந்து, 22 நாட்கள் ஆன நிலையில், குற்றவாளிகளை அடையாளம் கண்டு கைது செய்ய முடியாமல், தனிப்படை மற்றும் லாலாப்பேட்டை போலீசார் திணறி வருகின்றனர்.