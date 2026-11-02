மழையால் வாழைத்தார் வரத்து அதிகரிப்பு எதிர்பார்த்த விலை இல்லாததால் கவலை
மழையால் வாழைத்தார் வரத்து அதிகரிப்பு எதிர்பார்த்த விலை இல்லாததால் கவலை
ADDED : நவ 01, 2026 06:35 AM
கரூர்:தொடர் மழையால், வாழைத்தார் வரத்து அதிகரித்தும், எதிர்பார்த்த விலை இல்லாததால், வியாபாரிகள் கவலையடைந்துள்ளனர்.
கரூர் மாவட்டத்தில், காவிரி கரையோர பகுதிகளான வேலாயுதம்பாளையம், புகழூர், வாங்கல், திருமூக்கூடலுார், மாயனுார், லாலாப்பேட்டை, குளித்தலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வாழைத்தார் சாகுபடி நடக்கிறது. மேட்டூர் அணையில் இருந்து, சம்பா சாகுபடிக்காக தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது. தவிர, அமராவதி அணை, பவானி சாகர் அணை மற்றும் நொய்யல் ஆறுகளில் வந்த தண்ணீரும் காவிரியாற்றில் கலந்தது. மேலும், கரூர் மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இதனால், வாழைத்தார் சாகுபடி அதிகரித்துள்ளது.
கடந்த வாரம், 600 ரூபாய்க்கு விற்ற பூவன் வாழைத்தார், 400 ரூபாய்; 450 ரூபாய்க்கு விற்ற கற்பூரவள்ளி, 300 ரூபாய்; 400 ரூபாய்க்கு விற்ற பச்சை நாடான், 300 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இதுகுறித்து, வாழைத் தார் வியாபாரிகள் கூறியதாவது: கடந்தாண்டை விட, நடப்பாண்டு வாழைத்தார் வரத்து அதிகரித்துள்ளது. இதற்கு, மாநிலம் முழுவதும் பெய்த மழை தான் காரணம். வரத்து அதிகரிப்பால், விலை எதிர்பார்த்த அளவில் உயரவில்லை. மேலும், மழை காரணமாக காய்ச்சல், சளி, இருமல் தொந்தரவு காரணமாக, வாழைப்பழம் சாப் பிடுவது பொதுமக்களிடம் குறைந்துள்ளது.
கடந்தாண்டு, புரட்டாசி மாதம் பூவன் தார், 600 ரூபாய் முதல், 1,000 ரூபாய் வரை விலை போனது. நடப்பாண்டு அதிகபட்சமாக, 600 ரூபாய்க்குதான் விலை போனது. வரும் தீபாவளி, ஐயப்பன் சீசனில், வாழைத்தார் விலை சற்று உயர வாய்ப்பு உள்ளது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.