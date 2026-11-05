இஸ்லாமிய மாணவர் கல்வி உதவித்தொகை பெற வரும் 9 வரை அவகாசம் நீட்டிப்பு
இஸ்லாமிய மாணவர் கல்வி உதவித்தொகை பெற வரும் 9 வரை அவகாசம் நீட்டிப்பு
ADDED : நவ 04, 2026 07:25 AM
கரூர்:வெளிநாட்டில்
பயில விரும்பும் இஸ்லாமிய மாணவ, மாணவியர் அரசு கல்வி உதவித் தொகை பெற
விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் வரும், 9ம் தேதி வரை
நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக கலெக்டர் பிரசன்னா ராமசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து, அவர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு -
இஸ்லாமிய
சிறுபான்மையின மாணவ, மாணவியருக்கு உயர்தர சர்வதேச கல்வி
வாய்ப்புகளை வழங்கும் நோக்கில், 2026--27-ம் ஆண்டில் வெளிநாடு சென்று
படிக்கும், 10 இஸ்லாமிய மாணவர்களுக்கு தலா அதிக
பட்சமாக, 36
லட்சம் ரூபாய் வீதம் கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படும். இத்திட்டத்தின்
கீழ், கல்வி உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்க ஏற்கெனவே அக். 15 வரை கால
அவகாசம் வழங்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது மாணவர்களின் நலன்
கருதி வரும், 9ம் தேதி வரை அவகாசம்
நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
க்யூ.எஸ்., தரவரிசை
விண்ணப்பிக்கும்
மாணவ, மாணவியர் உலகளாவிய க்யூ.எஸ்., தரவரிசையில் முதல் 250
இடங்களுக்குள் உள்ள, வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்கள் அல்லது கல்வி
நிறுவனங்களில் 2026--27-ம் கல்வி ஆண்டில் முதுகலைப் படிப்பில்
சேர்வதற்கான நிபந்தனையற்ற சேர்க்கை கடிதத்தை பெற்றிருக்க
வேண்டும். இளநிலை பட்டப்படிப்பில் குறைந்தது 60 சதவீத
மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். பெற்றோரின் ஆண்டு
வருமானம், 8 லட்சம் ரூபாய்க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
இணையத்தில் விண்ணப்பம்
மருத்துவம்,
பொறியியல், மேலாண்மை அறிவியல், வணிகவியல் மற்றும் நிதி, வேளாண்
அறிவியல், சுகாதாரம், பயன்பாட்டு அறிவியல், சர்வதேச வணிகம்,
பொருளாதாரம், நிதிக் கணக்கியல், மனிதநேய படிப்பு, சமூக அறிவியல்,
நுண்கலைகள் மற்றும் சட்டம் உள்ளிட்ட பாடப்பிரிவுகளில் முதுகலை
படிப்பில் சேர்பவர்கள் மட்டுமே கல்வி உதவித்தொகை பெறலாம்.
தகுதியுடைய மாணவர்கள்
https://bcmbcmw.tn.gov.in/welfschemes_minorities.htm என்ற இணையதள
முகவரியில் இருந்து விண்ணப்பப் படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து
கொள்ளலாம். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தை உரிய
சான்றிதழ்களுடன் இணைத்து, ஆணையர், சிறுபான்மையினர் நலத்துறை,
கலசமஹால் பாரம்பரியக் கட்டடம், முதல் தளம், சேப்பாக்கம், சென்னை -
600 005 என்ற
சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, கூறப்பட்டுள்ளது.