/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/கந்த சஷ்டி நான்காம் நாள் விழாவில் உற்சவர் ஊர்வலம்
ADDED : நவ 14, 2026 07:06 AM
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கரூர்:கரூர் கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவிலில், கந்த சஷ்டி விழாவையொட்டி, நேற்று மாலை உற்சவர் ஊர்வலம் நடந்தது.
பிரசித்தி
பெற்ற, கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவிலில் கந்த சஷ்டி விழா கடந்த, 10ல்,
ஆறுமுக பெருமானுக்கு அபி ேஷகம், காப்பு கட்டுதல், லட்ச்சார்ச்சனை
ஆகிய நிகழ்ச்சியுடன் தொடங்கியது. தொடர்ந்து, நாள்தோறும் ஆறுமுக
பெருமானுக்கு சிறப்பு அபி ேஷகம் நடந்து வருகிறது. நேற்று மாலை கந்த
சஷ்டி விழாவின், நான்காவது நாளையொட்டி வள்ளி, தெய்வானை உடனான ஆறுமுக
பெருமான் உற்சவர் ஊர்வலம், கோவில் பிரகாரத்தில் நடந்தது. அதில்,
ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமியை வழிபட்டனர்.