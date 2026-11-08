ஆத்மா திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு உழவர் விழா

ADDED : நவ 07, 2026 06:21 AM
அரவக்குறிச்சி:அரவக்குறிச்சி
வேளாண்மை துறையில், ஆத்மா திட்டத்தின் கீழ் வெஞ்சமாங்கூடலுார்
கிழக்கு கிராமத்தில், விவசாயிகளுக்கு உழவர் விழா நடைபெற்றது.
வேளாண்மை
அலுவலர் கவுதமி, விவசாயிகளுக்கான அடையாள அட்டை பதியும்
விழிப்புணர்வு குறித்து விளக்கம் அளித்தார். தோட்டக்கலைத்துறை உதவி
வேளாண்மை அலுவலர் முருகானந்தம், தோட்டக்கலை சம்பந்தமான திட்ட
விளக்க உரை வழங்கினார். கால்நடை மருத்துவர் ஆனந்தி, கால்நடைகளுக்கு
ஏற்படும் நோய், தொற்று தாக்குதல், ஆடு, மாடுகளுக்கு தடுப்பூசி கால அட்டவணை
குறித்து விளக்கம் அளித்தார்.
வேளாண்மை பொறியியல் உதவி பொறியாளர்
காளீஸ்வரி, பண்ணை குட்டை சோலார் உலர் களம் மற்றும் உழவன் செயலியில்
பதிவு குறித்தும் விளக்கம் அளித்தார்.வேளாண் விற்பனை மற்றும்
வணிகத்துறை வேளாண்மை அலுவலர் ஷீலா ரோஸ்லின், விற்பனை துறையில் உள்ள
திட்டங்கள் குறித்து விளக்கம் அளித்தார். மேலும் மதிப்பு கூட்டல்
குறித்தும், விவசாயிகள் உற்பத்தியாளர் சங்கம் அமைத்தல் குறித்தும்
விளக்கம் அளித்தார். எஸ்.ஆர்.எஸ்., வேடசந்துார் கல்லுாரி பேராசிரியர்
அஜய்குமார், பஞ்சகாவியா, ஜிவாமிர்தம், அமிர்த கரைசல் போன்றவற்றை
தயாரிக்கும் முறைகள் குறித்தும் விளக்கம் அளித்தார்.
நடமாடும் மண்
பரிசோதனை நிலைய, ஏமூர் வேளாண்மை அலுவலர் கலைச்செல்வன், பயிர்
காப்பீட்டு திட்டம், மண் பரிசோதனை செய்யும் முறைகள் குறித்து பேசினார்.