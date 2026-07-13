/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/தெரு நாய்களுக்கு தடுப்பூசி
ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:30 AM
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குளித்தலை: குளித்தலை நகராட்சி பகுதியில் அதிகம் தெருநாய்கள் இருப்பதாக பொதுமக்களிடம் இருந்து புகார்கள் வந்த வண்ணம் இருந்தது.
இதையடுத்து,
நேற்று முன்தினம், 17வது வார்டு, வைகைநல்லுார் அக்ரஹாரம் பகுதியில்
உள்ள தெருநாய்களுக்கு சிறப்பு தடுப்பூசி முகாம் நடத்தப்பட்டது.
இதில், கால்நடை மருத்துவர் மூலம், 15 தெருநாய்களுக்கு தடுப்பூசி
செலுத்தப்பட்டது.
நகராட்சி தலைவர் சகுந்தலா, கமிஷினர் சுதர்சன் மற்றும் சுகாதார ஆய்வாளர் சரவணன் மற்றும் துாய்மை பணியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.