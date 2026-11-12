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உழவர் சந்தையில் ரூ.15 லட்சத்துக்கு காய்கறி விற்பனை
உழவர் சந்தையில் ரூ.15 லட்சத்துக்கு காய்கறி விற்பனை
ADDED : நவ 09, 2026 06:24 AM
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கரூர்:கரூர் உழவர் சந்தையில், இரண்டு நாட்களில், 15 லட்சத்து, 40 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு காய்கறிகள் விற்பனை நடந்தது.
தீபாவளி
பண்டிகையையொட்டி, கரூர் உழவர் சந்தையில், நேற்று முன்தினம் மற்றும்
நேற்று பொதுமக்களின் கூட்டம் அதிகளவில் காணப்பட்டது.
கடந்த
இரண்டு நாட்களில் காய்கறிகளை வாங்க, 4,583 பொதுமக்களும், விற்பனை
செய்ய, 169 விவசாயிகளும் கரூர் உழவர் சந்தைக்கு வந்திருந்தனர்.
மொத்தமாக
இரண்டு நாட்களில், 15 லட்சத்து, 40 ஆயிரத்து, 400 ரூபாய் மதிப்பில்,
பல்வேறு விதமான காய்கறிகள், பழங்கள் விற்பனையாயின.