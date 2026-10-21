விஜயதசமி விழா கோலாகலம் இசை கருவிகளுக்கு சிறப்பு பூஜை
விஜயதசமி விழா கோலாகலம் இசை கருவிகளுக்கு சிறப்பு பூஜை
ADDED : அக் 21, 2026 06:08 AM
கரூர்,:விஜயதசமியையொட்டி,
கரூர், காந்திகிராமம் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீவிஸ்வ ஜனனி
அகடமியில் மாணவ, -மாணவியர் தாங்கள் பயிலும் வீணை உள்ளிட்ட இசை
கருவிகளுக்கு சிறப்பு பூஜை செய்து வழிபாடு நடத்தினர்.
கல்வி, கலை
மற்றும் ஞானத்தின் தெய்வமான அன்னை சரஸ்வதியை போற்றும் வகையிலும்,
ஆன்மிகம் மற்றும் கலைகளில் சிறந்து விளங்கும் மாணவ,- மாணவியர் தங்கள்
கலைத்திறனை மேலும் மெருகேற்றி கொள்ளும் நாளாகவும் விஜயதசமி திருநாள்
கொண்டாடப்படுகிறது. இந்நாளில் சிறுவயது முதலே கலைகளில் ஆர்வம்
செலுத்தும் குழந்தைகள் கலை பயிற்சியை தொடங்குவதும் பாரம்பரியமான
வழக்கமாகும்.அதன்படி, கரூர் காந்திகிராமத்தில் ஸ்ரீவிஸ்வ ஜனனி
அகடமியில் விஜயதசமி விழா கொண்டாடப்பட்டது. மாணவியர், தாங்கள்
வாசிக்க கற்றுக் கொள்ளும் வீணை உள்ளிட்ட பல்வேறு இசைக்கருவிகளை
வரிசையாக வைத்து, மலர்களால் அலங்கரித்தன. ஆசிரியர்கள், மாணவியர்
இணைந்து சிறப்பு வழிபாடு, தீபாராதனை நடத்தினர். பூஜைக்கு பின்,
மாணவியர் தாங்கள் கற்ற வீணை வாசிக்கும் திறமையை வெளிப்படுத்தும்
விதமாக சில கீர்த்தனைகளை இசைத்தனர்.