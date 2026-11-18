கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு கடனுதவி அமைச்சர் விஜயலட்சுமி வழங்கல்
கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு கடனுதவி அமைச்சர் விஜயலட்சுமி வழங்கல்
ADDED : நவ 18, 2026 07:15 AM
கரூர்:கரூர்
அருகே மணல்மேட்டில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லுாரியில், மாவட்ட
நிர்வாகம் மற்றும் முன்னோடி வங்கி சார்பில் கல்வி கடன் விழிப்புணர்வு
மற்றும் கடன் வழங்கும் விழா நடந்தது. பால்வள மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர்
விஜயலட்சுமி, 50 பயனாளிகளுக்கு, 3.52 கோடி ரூபாய் மதிப்பில்
கடனுதவி மற்றும் கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கு உதவித்தொகையை வழங்கினார்.
பின்னர்,
கலெக்டர் பிரசன்னா ராமசாமி பேசியதாவது: பி.எம். வித்யாலட்சுமி
திட்டத்தின் கீழ் நாட்டின் சிறந்த, 1,425 கல்வி நிறுவனங்களில்
(தமிழ்நாட்டில் 133 கல்லுாரி) சேரும் தகுதியான மாணவர்களுக்கு,
எவ்வித பிணையும் இன்றி கல்வி கடனுடன் வட்டி மானியமும்
வழங்கப்படுகிறது. நடப்பு ஆண்டில், கரூர் மாவட்டத்தில் 2,500
மாணவர்களுக்கு, 60 கோடி ரூபாய் வரை கல்வி கடன் வழங்க இலக்கு
நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது மருத்துவம், பொறியியல், வேளாண்
உள்ளிட்ட பல்வேறு படிப்புகளை பயிலும், 43 மாணவ, மாணவியருக்கு, 3.17
கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கல்வி கடனுக்கான ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
படிப்பு
முடிந்த பின், வேலை வாய்ப்பு தேட ஓராண்டு அவகாசமும், கடனை திருப்பி
செலுத்த, 15 ஆண்டுகள் வரை தவணை காலமும் வழங்கப்படுகிறது. மேலும்,
தொழிலாளர் நல ஆணையத்தில் பதிவு செய்த மற்றும் பதிவு செய்யப்படாத
கட்டுமான தொழிலாளர்கள், பணியிடத்தில் விபத்தில் மரணமடைந்த, 7
கட்டுமான தொழிலாளர்களின் குடும்பங்களுக்கு மொத்தம், 33.40 லட்சம்
ரூபாய் மதிப்பிலான விபத்து மரண உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
நிகழ்ச்சியில் கிருஷ்ணராயபுரம் த.வெ.க., -
எம்.எல்.ஏ., சத்யா, டி.ஆர்.ஓ., தங்கவேல், கரூர் ஆர்.டி.ஓ.,
கார்த்திகேயன், தொழிலாளர் நல உதவி ஆணையர் மனுஜ் ஷ்யாம் ஷங்கர், ஐ.ஓ.பி.,
வங்கி திருப்பூர் மண்டல முதன்மை மேலாளர் சங்கர் உள்பட பலர்
பங்கேற்றனர்.