/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ கிராம உதவியாளர் சங்க மாநில செயற்குழு கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 06:08 AM
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கரூர்;தமிழ்நாடு
வருவாய்த்துறை கிராம உதவியாளர் சங்க மாநில செயற்குழு கூட்டம், மாநில
தலைவர் தில்லை கோவிந்தன் தலைமையில் புகழூரில் நடந்தது.
அதில்,
வரையறுக்கப்பட்ட காலமுறை ஊதியம், 15 ஆயிரத்து, 700 ரூபாய் வழங்க
வேண்டும், சி.பி.எஸ்., டாப்ஸ் திட்டங்களுக்கு தனி அரசாணை வெளியிட
வேண்டும், கருணை அடிப்படையிலும், கல்வித்தகுதி அடிப்படையிலும்,
வி.ஏ.ஓ., பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும், 2,299 காலி பணியிடங்களை நிரப்ப
வேண்டும் என்பன உள்பட, பல்வேறு தீர்மானங்கள் செயற்குழு கூட்டத்தில்
நிறைவேற்றப்பட்டன.
கூட்டத்தில், மாநில துணைத்தலைவர் மாரியப்பன்,
மாவட்ட தலைவர் உமா மகேஸ்வரன், செயலாளர் தேவிகா, பொருளாளர் சுஜித்ரா
உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.