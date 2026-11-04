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/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/கோவில்களுக்கு 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் பூசாரி பேரமைப்பு மனு

கோவில்களுக்கு 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் பூசாரி பேரமைப்பு மனு

கோவில்களுக்கு 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் பூசாரி பேரமைப்பு மனு

UPDATED : நவ 03, 2026 07:07 AM

ADDED : நவ 03, 2026 05:45 AM

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UPDATED : நவ 03, 2026 07:07 AM ADDED : நவ 03, 2026 05:45 AM

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கரூர்; ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை நிர்வாகத்தில் இல்லாத கிராம கோவில்களுக்கும், 200 யூனிட் வரை இலவச மின்சாரம் வழங்க வேண்டும் என, விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத்தின் பூசாரிகள் பேர-மைப்பு மாவட்ட செயலர் பிச்சைமுத்து தலை-மையில், கரூர் கலெக்டர் அலுவலக குறைதீர் கூட்டத்தில் மனு அளித்தனர்.

அதில் கூறியிருப்பதாவது:

ஹிந்துசமய அறநிலையத்துறையின் கீழ், ஒவ்-வொரு மாவட்டத்திலும் அதிகம் வருமானம் உள்ள கோவில்கள் உள்ளன. அந்த வருமா-னத்தில் இருந்து, வருமானம் இல்லாத கிராமப்-புற நலிவடைந்த கோவில்களுக்கு தீபம் ஏற்ற எண்ணெய், நைவேத்திய பொருட்கள், வஸ்தி-ரங்கள் உள்ளிட்ட பூஜை பொருட்களை வழங்க வேண்டும். மேலும் கிராமங்களில், 12 ஆண்டுக-ளுக்கும் மேலாக கும்பாபிஷேகம் நடக்காமல் சிதிலமடைந்து கிடக்கும் கோவில்களை புனர-மைக்க நிதி ஒதுக்க வேண்டும். அறநிலையத்-துறை சார்பில், பூசாரிகளுக்கு வழங்கப்படும் ஓய்-வூதியம் மற்றும் நலவாரிய திட்டங்களில் சேர ஆண்டு வருமானம், 72,000 ரூபாய்-க்குள் இருக்க வேண்டும் என வருவாய்த்துறை சான்று கேட்கப்-படுகிறது.இச்சான்றை பெறுவதில் மிகுந்த சிரமம் உள்-ளதால், பல பூசாரிகள் அரசு சலுகைகளை பெற முடியாமல் தவிக்கின்றனர். இச்சான்று கோரும் நிபந்தனையை, முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும். கோவில்களில் பூஜை செய்து வரும் பூசாரிகளுக்கு, தற்போது வழங்கப்படும் மாதாந்-திர ஓய்வூதியம், 4,000லிருந்து 5,000 ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும். அத்துடன், பூசாரி மறைவிற்கு பிறகு அவரது மனைவிக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்க உத்தரவிட வேண்டும். அறநிலையத்துறை நிர்வாகத்தில் இல்லாத கிராம கோவில்களுக்கும், 200 யூனிட் வரை இல-வச மின்சாரம் வழங்க வேண்டும். 200 யூனிட்-டுக்கு மேல் பயன்படுத்தும், மின்சாரத்திற்கு வீட்டு உபயோக மின்கட்டண விகிதத்திலேயே கட்டணம் கணக்கிடப்பட வேண்டும். இவ்வாறு, கூறப்பட்டுள்ளது.

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