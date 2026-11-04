கோவில்களுக்கு 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் பூசாரி பேரமைப்பு மனு
கோவில்களுக்கு 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் பூசாரி பேரமைப்பு மனு
UPDATED : நவ 03, 2026 07:07 AM
ADDED : நவ 03, 2026 05:45 AM
கரூர்; ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை நிர்வாகத்தில் இல்லாத கிராம கோவில்களுக்கும், 200 யூனிட் வரை இலவச மின்சாரம் வழங்க வேண்டும் என, விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத்தின் பூசாரிகள் பேர-மைப்பு மாவட்ட செயலர் பிச்சைமுத்து தலை-மையில், கரூர் கலெக்டர் அலுவலக குறைதீர் கூட்டத்தில் மனு அளித்தனர்.
அதில் கூறியிருப்பதாவது:
ஹிந்துசமய அறநிலையத்துறையின் கீழ், ஒவ்-வொரு மாவட்டத்திலும் அதிகம் வருமானம் உள்ள கோவில்கள் உள்ளன. அந்த வருமா-னத்தில் இருந்து, வருமானம் இல்லாத கிராமப்-புற நலிவடைந்த கோவில்களுக்கு தீபம் ஏற்ற எண்ணெய், நைவேத்திய பொருட்கள், வஸ்தி-ரங்கள் உள்ளிட்ட பூஜை பொருட்களை வழங்க வேண்டும். மேலும் கிராமங்களில், 12 ஆண்டுக-ளுக்கும் மேலாக கும்பாபிஷேகம் நடக்காமல் சிதிலமடைந்து கிடக்கும் கோவில்களை புனர-மைக்க நிதி ஒதுக்க வேண்டும். அறநிலையத்-துறை சார்பில், பூசாரிகளுக்கு வழங்கப்படும் ஓய்-வூதியம் மற்றும் நலவாரிய திட்டங்களில் சேர ஆண்டு வருமானம், 72,000 ரூபாய்-க்குள் இருக்க வேண்டும் என வருவாய்த்துறை சான்று கேட்கப்-படுகிறது.இச்சான்றை பெறுவதில் மிகுந்த சிரமம் உள்-ளதால், பல பூசாரிகள் அரசு சலுகைகளை பெற முடியாமல் தவிக்கின்றனர். இச்சான்று கோரும் நிபந்தனையை, முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும். கோவில்களில் பூஜை செய்து வரும் பூசாரிகளுக்கு, தற்போது வழங்கப்படும் மாதாந்-திர ஓய்வூதியம், 4,000லிருந்து 5,000 ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும். அத்துடன், பூசாரி மறைவிற்கு பிறகு அவரது மனைவிக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்க உத்தரவிட வேண்டும். அறநிலையத்துறை நிர்வாகத்தில் இல்லாத கிராம கோவில்களுக்கும், 200 யூனிட் வரை இல-வச மின்சாரம் வழங்க வேண்டும். 200 யூனிட்-டுக்கு மேல் பயன்படுத்தும், மின்சாரத்திற்கு வீட்டு உபயோக மின்கட்டண விகிதத்திலேயே கட்டணம் கணக்கிடப்பட வேண்டும். இவ்வாறு, கூறப்பட்டுள்ளது.