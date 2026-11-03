மழையின்றி பெ.ஆண்டாங்கோவில் தடுப்பணைக்கு தண்ணீர் வரத்து சரிவு
மழையின்றி பெ.ஆண்டாங்கோவில் தடுப்பணைக்கு தண்ணீர் வரத்து சரிவு
ADDED : நவ 02, 2026 06:31 AM
கரூர்:மழை இல்லாததால், கரூர் அருகே, பெரிய ஆண்டாங்கோவில் தடுப்பணைக்கு தண்ணீர் வரத்து குறைய தொடங்கியது.
திருப்பூர் மாவட்டம், உடுமலைபேட்டை அமராவதி அணைக்கு, நேற்று காலை, 6:00 மணி நிலவரப்படி, தண்ணீர் வரத்து, 265 கன அடியாக இருந்தது. 90 அடி உயரம் கொண்ட அணை நீர்மட்டம், 53.51 அடியாக இருந்தது. அணையில் இருந்து, அமராவதி ஆறு மற்றும் புதிய பாசன வாய்க்காலில், தண்ணீர் திறப்பு நிறுத்தப்பட்டது. மேலும், மழை இல்லாததால் கரூர் அருகே உள்ள, பெரிய ஆண்டாங்கோவில் தடுப்பணைக்கு, தண்ணீர் வரத்து குறைந்தது. இதனால், தடுப்பணையை தாண்டி கரூர் நகருக்கு தண்ணீர் செல்வதும் குறைந்தது.
மாயனுார் கதவணை
கரூர் அருகே, மாயனுார் கதவணைக்கு, நேற்று முன்தினம் வினாடிக்கு, 311 கன அடி தண்ணீர் வந்தது. நேற்று காலை, 6:00 மணி நிலவரப்படி வினாடிக்கு, 368 கன அடியாக தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்தது. கதவணையில் இருந்து, 1,054 கன அடி தண்ணீர் காவிரி யாற்றில், டெல்டா பகுகளில் சம்பா சாகுபடி பணிக்காக திறக்கப்பட்டது. நான்கு பாசன வாய்க்காலில், தண்ணீர் திறப்பு நிறுத்தப்பட்டது.