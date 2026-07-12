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புகழூர் வாய்க்காலில் பாசனத்துக்கு திறந்து விடப்பட்ட தண்ணீர்

புகழூர் வாய்க்காலில் பாசனத்துக்கு திறந்து விடப்பட்ட தண்ணீர்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:58 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:58 AM

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கரூர்:புகழூர் பாசன வாய்க்காலில், பாசனத்துக்காக தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது.

ஈரோடு மாவட்டம், காரணம்பாளையத்தில் உள்ள தடுப்பணையில் இருந்து, புகழூர் வாய்க்காலில் தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், வாய்க்கால் பராமரிப்பு காரணமாக புகழூர் பாசன வாய்க்காலில் தண்ணீர் திறப்பு, சில மாதங்களுக்கு முன்பு நிறுத்தப்பட்டது. பிறகு விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று, புகழூர் பாசன வாய்க்காலில் திறக்கப்பட்ட தண்ணீர், திடீரென இரண்டு நாட்களில் நிறுத்தப்பட்டது.இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த, 30க்கும் மேற்பட்ட புகழூர் பாசன விவசாயிகள் கடந்த, 7ல், வேலாயுதம்பாளையம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில், தண்ணீர் திறக்ககோரி காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்த முயன்றனர். பிறகு, நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதால், காத்திருப்பு போராட்டத்தை விவசாயிகள் வாபஸ் பெற்றனர்.இந்நிலையில் கடந்த, 9ம் தேதி காரணம்பாளையம் தடுப்பணையில் இருந்து, புகழூர் வாய்க்காலில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. அந்த தண்ணீர், வேலாயுதம்பாளையம் பாலத்துறை பகுதிக்கு நேற்று வந்து சேர்ந்தது.

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