/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/மாயனுார் கதவணைக்கு தண்ணீர் வரத்து குறைவு
ADDED : அக் 28, 2026 05:00 AM
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கரூர்: மாயனுார் கதவணைக்கு, நேற்று தண்ணீர் வரத்து குறைந்தது.
கரூர் அருகே, மாயனுார் கதவணைக்கு நேற்று முன்தினம் காலை வினாடிக்கு, 5,281 கன அடி தண்ணீர் வந்தது. நேற்று காலை, 6:00 மணி நில-வரப்படி தண்ணீர் வரத்து வினாடிக்கு, 5,062 கன அடியாக குறைந்தது.
அதில், டெல்டா பாசன பகு-திக்கு சம்பா சாகுபடிக்காக வினாடிக்கு, 4,932 கன அடி தண்ணீர் காவிரியாற்றில் திறக்கப்பட்டது. மேலும், கீழ் கட்டளை வாய்க்கால், தென்கரை வாய்க்கால், கிருஷ்ணராயபுரம் பாசன வாய்க்-காலில், 230 கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது.