காளிங்கராயன் வாய்க்காலில் நீர் திருட்டு 633 மின் இணைப்பை துண்டிக்க பரிந்துரை
காளிங்கராயன் வாய்க்காலில் நீர் திருட்டு 633 மின் இணைப்பை துண்டிக்க பரிந்துரை
ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:16 AM
ஈரோடு:பவானிசாகர்
அணையில் இருந்து காளிங்கராயன் வாய்க்காலில், சிறப்பு நனைப்புக்கு
தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும் தண்ணீர் திருட்டு அதிகமாக
இருப்பதாக விவசாயிகள் தெரிவித்தனர். இதை தடுக்க நீர் வளத்துறை,
மின்வாரியம், வருவாய் துறை, போலீசார் கொண்ட குழு அமைத்து கண்காணித்து
வருகின்றனர்.
இதுபற்றி நீர் வளத்துறையினர் கூறியதாவது:
காளிங்கராயன் வாய்க்கால் பகுதியில், 14ம் தேதி முதல் தண்ணீர்
திறக்கப்பட்ட நிலையில், கூட்டாய்வு செய்யப்பட்டது.
இதில்
பூமிக்கு அடியில் குழாய் அமைத்தும், தற்காலிக குழாய்கள் மூலமும் தண்ணீரை
எடுப்பது கண்டறியப்பட்டு, அதுபோன்றவர்களை அதிகாரிகள் குழு
எச்சரித்தது.
மீண்டும் தண்ணீர் திருடக்கூடாது என அறிவுறுத்தி
குழாய்கள் அகற்றப்பட்டன. தண்ணீர் திருட்டில் ஈடுபட்ட, 633 மின்
இணைப்புகள் கண்டறியப்பட்டு, மின் இணைப்புகளை துண்டிக்க மாவட்ட
நிர்வாகத்துக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு கூறினர்.