/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/வரும் 25ல் நலவாரிய உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:24 AM
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கரூர்:வரும்,
25ல் பழங்குடியினர் நலவாரிய உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்
நடக்கிறது என, கலெக்டர் முத்துக்குமரன் தெரிவித்துள்ளார்.
இது
குறித்து, அவர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: தமிழக பழங்குடியினர்
நலவாரிய உறுப்பினர் சேர்க்கை, தமிழக நரிக்குறவர் நலவாரிய
உறுப்பினர் சேர்க்கை, தமிழ்நாடு புதிரை வண்ணார் உறுப்பினர் சேர்க்கை,
ஜாதி சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை, ரேஷன்கார்டு இல்லாத பழங்குடியின மக்கள்
இணையவழி மூலம் விண்ணப்பித்து பெற சிறப்பு முகாம்
நடத்தப்படுகிறது. இதன்படி வரும், 25ல் குளித்தலை தாலுகா அலுவலகம்,
ஆக., 1ல் கரூர் தாலுகா அலுவலகம், 8ல் அரவக்குறிச்சி தாலுகா
அலுவலகம், 16ல் புகழூர், மண்மங்கலம் தாலுகா அலுவலகங்களில் முகாம்
நடக்கிறது.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்படடுள்ளது.