துாய்மையே சேவை 2026 இயக்கம் பணியாளர்களுக்கு நலத்திட்ட முகாம்
துாய்மையே சேவை 2026 இயக்கம் பணியாளர்களுக்கு நலத்திட்ட முகாம்
ADDED : அக் 02, 2026 05:01 AM
குளித்தலை:குளித்தலை அடுத்த,நங்கவரம்
சமுதாய கூடத்தில் துாய்மையே சேவை-2026 இயக்கம் சார்பில், டவுன்
பஞ்.,களில் பணிபுரியும் துாய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களது
குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு, ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறையின் மூலம்
தகுதியான நலத்திட்டங்கள், மருத்துவ பரிசோதனை, ஆயுஷ்மான் அட்டை,
நமஸ்தே அட்டை வழங்குதல் ஆகிய சேவைகளை எளிதாக்கும் வகையில் முகாம்
நடத்தப்பட்டது.
வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை,
தாட்கோ, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு கழகம், தமிழ்நாடு
குடிநீர் வடிகால் வாரியம், மின்சார வாரியம், பொது வழங்கல் மற்றும்
நுகர்வோர் பாதுகாப்பு துறை, பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு
மருத்துவத்துறை, மாநில அளவிலான வங்கியாளர் குழு ஆகிய துறைகளுடன்
இணைந்து, துாய்மை பணியாளர்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை, நலத்திட்ட
உதவி, பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
நங்கவரம், மருதுார்
டவுன் பஞ்., தூய்மை பணியாளர்கள், அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்கள்
கலந்து கொண்டனர். செயல் அலுவலர்கள் நங்கவரம் காந்தரூபன், மருதுார்
அண்ணாமலை, மற்றும் அலுவலக பணியாளர்கள், சுகாதார
மேற்பார்வையாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.