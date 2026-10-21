ரூ.30க்கு சன்ன ரக அரிசி புகாருக்கு 'வாட்ஸாப்'

ADDED : அக் 21, 2026 06:05 AM
கரூர்:கூட்டுறவு சங்கங்களின், கரூர் மண்டல இணைப்பதிவாளர் அபிராமி வெளியிட்ட செய்திக்
குறிப்பு:
கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கூட்டுறவு பண்டகசாலைகளில் கிலோ, 30
ரூபாய் விலையில் சன்ன ரக அரிசி விற்பனை செய்யும் சிறப்பு திட்டம்
செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதில், கரூர் செங்குந்தபுரத்தில்
செயல்பட்டு வரும் மாவட்ட கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டக சாலை சுயசேவை
பிரிவு, புகழூர் காகிதபுரத்தில் செயல்பட்டு வரும் தமிழ்நாடு காகித
நிறுவன பணியாளர்கள் கூட்டுறவு பண்டகசாலை விற்பனை நிலையங்கள்,
கரூர் காளியப்பனுாரில் இயங்கும் அம்மா அமுதம் பல்பொருள் அங்காடி என,
மொத்தம், மூன்று அங்காடிகளில் சன்னரக அரிசி விற்பனை நடக்கிறது.இதில்,
ரேஷன் அட்டைதாரர் ஒருவருக்கு, 5 கிலோ வீதம் அரிசி
வழங்கப்படுகிறது. மேலும், புழுங்கல் பொன்னி அரிசி கிலோ, 60 ரூபாய்,
துவரம் பருப்பு கிலோ, 130 ரூபாய்-க்கும், உளுத்தம் பருப்பு கிலோ, 140
ரூபாய்-க்கும், பூண்டு கிலோ, 240 ரூபாய்க்கும், மல்லி (தனியா) கிலோ, 240
ரூபாய்-க்கும், மிளகாய் கிலோ, 330 ரூபாய்-க்கும் விற்பனை
செய்யப்படுகின்றன. இந்த அரிசி விற்பனை தொடர்பான கூடுதல்
விபரங்களுக்கு முறையே, 9600705976, 96009882161 ஆகிய மொபைல் எண்களை
தொடர்புகொள்ளலாம். இது தொடர்பான புகார்களை, 7338721004 என்ற,
'வாட்ஸாப்' எண்ணில் தெரிவிக்கலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.