அரவக்குறிச்சி நுாலகம் சொந்த கட்டடத்திற்கு எப்போது மாற்றம்
அரவக்குறிச்சி நுாலகம் சொந்த கட்டடத்திற்கு எப்போது மாற்றம்
ADDED : நவ 07, 2026 06:23 AM
அரவக்குறிச்சி:அரவக்குறிச்சியில், 1962 முதல் பல்வேறு இடங்களில், வாடகை கட்டடத்தில் நுாலகம் இயங்கி வருகிறது. தற்போது, பெரிய கடைவீதியில்
உள்ள ஒரு வாடகை கட்டடத்தில், செயல்பட்டு வருகிறது. 25
ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் உள்ளன. மேலும், 50க்கும்
மேற்பட்ட மாத, வார மற்றும் தினசரி நாளிதழ்கள் உள்ளன.
தினமும்,
200-க்கும் மேற்பட்ட வாசகர்கள் வந்து செல்கின்றனர். ஒவ்வொரு ஆண்டும்,
நுாலகத்துறை சார்பில், புதிய புத்தகங்கள் தமிழக அரசால் வழங்கப்பட்டு
வருகிறது. வாடகை கட்டடத்தில் உள்ள இடப் பற்றாக்குறையால்,
புத்தகங்களை பராமரிக்கவும், மக்கள் அமர்ந்து படிக்கவும் சிரமமாக
இருந்தது. இதனால், 2024ல், புதிய நுாலக கட்டடம் கட்ட தி.மு.க.,
எம்.எல்.ஏ., இளங்கோவால் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு பணிகள் நடந்தன.
ஆறு
மாதங்களுக்கு முன்பு பணி முடிக்கப்பட்டதால், விரைவில் திறப்பு விழா
நடைபெறும் என வாசகர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர். ஆனால், பணிகள்
முடிக்கப்பட்டும் தற்போது வரை திறப்பு விழாவிற்கான முன்னேற்பாடு
நடைபெறாமல் உள்ளது. போட்டி தேர்வுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள், இட
பற்றாக்குறையால் தவிக்கின்றனர். எனவே, அரவக்குறிச்சி கிளை
நுாலகத்தை விரைவில் புதிய கட்டடத்திற்கு மாற்றம் செய்ய வேண்டும்.